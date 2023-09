Wendy Guevara arremete contra Gustavo Adolfo Infante: “no me vas a venir a mandar”

Hace poco Gustavo Adolfo Infante le dijo a Wendy Guevara que mejor googleara quién era Libertad Palomo, para que se enterara de su trayectoria y supiera por qué debía referirse a ella con más respeto.

Recordemos que la veterana actriz aseguró que el triunfo de la influencer en el reality show “La Casa de los Famosos México” no tuvo un verdadero impacto en la sociedad, pues fue ella quien verdaderamente abrió camino a otras personas de la comunidad trans al mundo del espectáculo.

Wendy Guevara le respondió que no tenía idea de quién era ella y le aclaró que nunca se ha referido a sí misma como una representante de la comunidad, pero le agradeció todo lo que hizo por abrirle camino a otras chicas trans.

El conflicto que se suscitó entre Wendy Guevara y Libertad Palomo evidentemente fue cubierto por varios medios, así que Gustavo Adolfo Infante no podía no hablar del tema en su programa y comentó que la influencer debía googlear quién era Libertad para que supiera con quien hablaba.

¿Libertad Palomo demandará a Wendy Guevara, tras recibir amenazas de sus fans?https://t.co/B1d7vFWgUu pic.twitter.com/cOgAmo15wT — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) September 18, 2023

“Vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a ‘googlear’, que me meta a ‘googlear’ a la señora y por qué ching*dos, ¿por qué tú dices? ¿por qué tú dices tengo que conocer a quien tú quieras? ¿por qué tú dices tengo que hincármele a los pies a alguien por qué tú dices? Ubícate papacito, ubícate”, expresó la influencer.

Asimismo, Wendy Guevara aseguró que no caería en los juegos de Gustavo Adolfo Infante para crear controversia: “No les voy a hacer caso ni entrar en polémicas porque esta cabron* que no estudia, esta cabron* que es la corriente y todo les da de tragar porque se la viven hablando de una”.

Wendy Guevara finalizó diciendo que mejor ya no hablaran de gente corriente como ella en su programa: “No hablen de gente corriente como yo en sus programas, no hablen de gente que no tiene ‘cultura’, de gente que ‘no sabe’, yo no tengo porque saber quién es quién, del medio artístico, a mí me vale tres hectáreas de verg*, no me importa”.