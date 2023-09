¿Quién la canta mejor? Nodal canta éxito de Luis Miguel en nuevo disco y el público ya tiene un favorito

Aunque Nodal se acaba de estrenar como papá y recibió a su hija con Cazzu, no deja de pensar y trabajar en su carrera profesional y sigue triunfando.

Y es que el cantante no deja de hacer música y recientemente sorprendió al lanzar sus versiones de algunos temas de famosos como Luis Miguel que pertenecen a su nuevo disco.

Nodal canta icónico tema de Luis Miguel y el público dice quién lo canta mejor

Nodal estrenó una versión del icónico tema de Luis Miguel, La media vuelta, y sorprendió a todos en redes, donde ya muchos dicen quién canta mejor el tema.

“Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiero te detengo, yo se que mi cariño te hace falta, porque quieras o no yo soy tu dueño”, canta Nodal en el video oficial, en el que se ve en una cantina con una camisa blanca y pañuelo rojo.

Aunque muchos aseguran que como Luis Miguel no hay dos, y que este tema lo canta mejor él, muchos mostraron su admiración y respeto por Nodal, por mantener viva la música regional y “hacer música de verdad”, sin seguir modas como el reggaetón.

“El no se va por lo que está de moda. El mantiene la música mexicana viva”, “como Luis Miguel no hay, pero no se oye mal su versión”, “Christian digno representante de la música mexicana”, “Que Rolón no hay nada mejor que ver la pasión en alguien que ama lo que hace, y él realmente siente cada palabra”, “Luis Miguel es Luis Miguel, pero este chico es de admirar”, y “en los dos se oye espectacular”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No cabe duda que Nodal es uno de los cantantes mexicanos más exitosos del momento y qué mejor que inspirarse en los temas de Luis Miguel, quien nunca pasa de moda.

Toda canción que saca Nodal encanta a sus fans, y seguro ahora que tiene a su hija se inspirará en ella para sacar nuevos temas y enamorar aún más a sus seguidores.