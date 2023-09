Mánager de Yahritza y su Esencia: “¿por qué se ofenden tanto, no entiendo?

Yahritza y su Esencia siguen bajo los reflectores por las críticas que siguen generando en las redes sociales.

Hay que recordar que a principios de agosto, se viralizó un video donde el grupo de música regional mexicana conformado por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez reveló que durante su estancia en México, no les gustó la gastronomía mexicana. Cabe señalar que el trío es de padres originarios de Morelia, Michoacán y ellos nacidos en Washington.

La agrupación enfrenta momentos difíciles durante algunas de sus presentaciones en México, al grado de que son abucheados como en su reciente concierto en el Zócalo Capitalino de la CDMX; mientras que en plazas como Guadalajara, tuvieron que ser cancelados por la poca venta de boletos.

Ahora, su mánager Romina Andrea decidió aparecer en la redes sociales para tratar de defender a sus artistas ante la ola de ataques, pero al parecer no eligió las palabras correctas para hacerse entender.

“Lo que no entiendo es porqué es una (...), por qué es una cultura, por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma y, en donde sea, en un Carl’s Junior, Kentucky Fried Chicken esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume”, trató de explicar en un video de su cuenta de Instagram.

“¿Entonces por qué se ofenden tanto, no entiendo, de una manera en que quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de responder”, agregó.

La representante siguió con su mensaje, “yo voy a México siempre, y cuando voy a comer, me dicen: ‘¿te gusta el picante?’ Si me gusta y me traen uno que esta pu... madre y no puedo con eso, pero eso no quiere decir que yo quiera ofender, hacerle daño a la raza o a la cultura”.

Por último agregó, “¿por qué tanto odio?, ¿Por qué tanta malicia?, cuando hay tantas coas peores que están pasando en México y que deberíamos enfocarnos”.

La cuenta de Instagram era pública, pero horas después de compartir el video, la mánager decidió cambiar a cuenta privada.

Reacciones de los internautas: a favor y en contra

“Señora como hacerle entender ....que no es lo que dicen si no....como lo dicen!!! Al escucharla ya veo porque esos muchachos andan mal UD..está bien fuera de orden...México siempre ha aceptado a todo artista que viene a nuestro país....aquí el asunt…”.

“No los ‘ayudes’ comadre”.

“Con razón los chicos actúan así, la manager no tiene ni idea de la cultura mexicana. Desde ahí todo mal”.

“No puessss bien dicen que es mejor quedarse callada cuando no tienes nada que aportar. Creo que deben cambiar de manager mejor. Por el momento tenemos disponible al Sergio Mayer, no es lo mismo pero es igual, pero les va ayudar a limpiar su imagen pública”.

“Así son las redes, que es lo que no entiendes? Hay haters al por mayor, sorry nena, deberías saberlo, sino quieren escándalo no alborotes el panal”.

“Porque la gente es muy exagerada y lo peor porque ni l@s mism@s mexican@s comemos de todo”.

“Son muy soberbios”.

“Nadie tiene derecho a burlarse de alguien k no sabe cómo expresarse .... gente mala dejen en paz a Yaritza y sus hermanos..... si fuesen ustedes”.

“Fácil si no les gusta la cultura, pueden monetizar en otros países..tantito orgullo y dejen de buscar algo que en México ya no obtendrán”.