La vida es hoy: un musical que te hará valorar el presente

Este montaje, que es más que una simple obra de teatro, nos lleva en un viaje a través de las mejores canciones de salsa de todos los tiempos, tejiendo una historia que dejará una huella imborrable en el público. Desde los ritmos inconfundibles de Rubén Blades hasta las vibrantes interpretaciones de Gilberto Santarosa, Jerry Rivera, Willie Colón, Tito Nieves, Grupo Niche, Marc Anthony y muchos más, “La Vida Es Hoy” promete una experiencia musical única.

Pero esta mega producción no solo se destaca por su excepcional selección musical. También marca el regreso a la actuación de Christian Norris en su debut teatral, acompañado por la talentosa Carolina Sabino en una participación especial. Más de 30 artistas en escena se unen en un montaje sin precedentes que promete llenar el escenario de energía y pasión.

La comedia musical ha sido escrita y dirigida por Christian Valencia, el genio detrás de éxitos teatrales como “Amante a la Antigua,” “Julio, el musical,” “Enredos, el musical,” y “El Amor es un Cabaret”. Con un historial de éxitos, Valencia promete llevarnos a un viaje inolvidable a través de “La Vida Es Hoy.”

El elenco estelar incluye a Carolina Sabino, quien regresa a los escenarios con su indiscutible talento, y al debutante Christian Norris, quien promete sorprendernos con su actuación. Junto a ellos, Dayana Sengés, Fabo Doja, Gabriela Andrade, Lorena Robalino, el ensamble de baile de Frevo Talent Agency, y la música en vivo a cargo de Azuquito Orquesta, garantizan una experiencia teatral incomparable.

Un apasionante mensaje sobre “La vida es hoy”

En un cálido diálogo con la actriz Lorena Robalino, quien interpreta a un personaje clave en la trama, nos reveló algunos detalles emocionantes sobre su papel y la experiencia en esta mega producción.

Ella da vida a la prima del personaje central: Ligia, quien afronta una condición de salud muy grave.

Cuando se le preguntó sobre la preparación para este desafiante papel, Lorena compartió que había tenido experiencias cercanas con situaciones similares en la vida real. “Sí, he estado en esta situación, no de manera tan directa, pero he conocido a personas y he tenido cercanía con situaciones difíciles como esta, incluso con familiares. Manejarlo es complicado, especialmente cuando no sabes cuándo ni cómo tratar de ponerse en los zapatos de esa persona. Es un desafío emocional”.

El mensaje que nos trae “La vida es hoy” es claro y universal: la vida es efímera y debemos aprovechar cada momento. Esta comedia musical nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y disfrutar de la música, el amor y la alegría.

“La vida es hoy” es más que una obra de teatro, es una experiencia emocional que no puedes perderte. Prepárate para reír, llorar y bailar al ritmo de la salsa mientras exploras una historia que cambiará la forma en que ves la vida. No dejes que te la cuenten, sé parte de esta experiencia única. ¡La vida es hoy, y esta producción teatral es el recordatorio perfecto!

Las entradas para esta comedia inolvidable, ya están a la venta en www.teatrosangabriel.com y en las boleterías del teatro.