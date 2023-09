Itatí Cantoral hace reveladora confesión sobre su ex y él la desaira por Mayrín Villanueva

Itatí Cantoral La actriz no tiene problemas con trabajar junto a su ex marido (Instagram)

Itatí Cantoral es sin duda una de las villanas más icónicas de las telenovelas mexicanas gracias a su excéntrica y camaleónica personalidad. Durante finales de la década los noventa y comienzos de los dos mil tuvo un tórrido romance con Eduardo Santamarina, quien también fue uno de los actores más reconocidos de la pantalla chica.

“Cuando fuimos compañeros del CEA, sí nos hablábamos, pero él tenía sus novias y era como formal. Era muy mujeriego, pero tenía sus novias ahí de mucho tiempo”, contó Cantoral en entrevista a Yordi Rosado en 2021. “Yo jamás lo vi como hombre ni él a mí tampoco”.

Los actores parecían complementarse a la perfección, se casaron y fruto de su romance tuvieron a los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel. Sin embargo, su unión solo duró cinco años en medio de distintas polémicas por las adicciones del actor y las infidelidades de ambos.

En 2007 Eduardo conoció a Mayrín Villanueva durante las grabaciones de Yo amo a Juan Queredón, donde ambos eran protagonistas. La química entre ambos hizo que el amor de sus personajes traspasara a la vida real. Dos años más tarde se casaron y tuvieron a Julia, su primer hija juntos.

Aunque las cosas se dieron por la infidelidad del actor, finalmente llevó a que Itatí también tomara su propio camino en el que aprendió a forjar una relación sana con su ex esposo por el bienestar de sus hijos.

“Yo tenía ya otra visión de mi carrera y él tenía otra visión de su carrera. Eso también nos ayudó a romper la relación. Yo, en el inter, empecé a salir con Gabriel Porras”, reconoció Cantoral.

Ambos han sabido llegar al mejor acuerdo para ver por los gemelos, especialmente ahora que han elegido crecer profesionalmente fuera de México.

Eduardo Santamarina desaira a Itatí Cantoral

Si bien ambos han mantenido una relación cordial, no significa que quieran convivir de cerca ni tampoco en el ámbito profesional, o al menos no tienen el mismo pensamiento al respecto.

Y es que mientras Itatí ha confesado que en medio de la fiebre de los reality shows le gustaría hacer uno con Eduado y sus hijos, él ha dicho que no le interesaría.

Fue durante la afombra roja de la puesta musical Vaselina que el actor respondió a las declaraciones de la actriz y fue contundente al decir que descarta la idea de hacer un reality show con ella.

“O sea que Itati estuviera también con nosotros, no yo creo que no, cada quien con su familia, juntos pero no revueltos”, señaló.

Eso sí, dejó ver que sí podría hacer uno con Mayrín y sus hijos. “Somos siete, estaría padre. Sí nos gustaría la verdad. Hemos visto lo que ha hecho Derbez y nos morimos de la risa y está padrísimo. Claro que nos encantaría”.

Mayrín Villanueva, quien también estaba presente, dijo a la prensa: “Yo creo que sí lo vamos a hacer”.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina enfrentan juntos un cambio en la vida de su hijo

Recientemente Itatí y Eduardo se prepararon para despedir a su hijo Eduardo Jr., quien continuará su formación artística en la London Academy of Music and Dramatic Art, un prestigioso colegio de Reino Unido.

Itati Cantoral El joven adoptó un nuevo apellido en honor a una persona especial de su familia (Instagram)

Pero el hijo de los actores no sólo cambiará de residencia sino también de apellidos con el fin de adoptar un nuevo nombre artístico. Ahora el joven buscará hacerse de un nombre por cuenta propia pero rendirá homenaje a su abuela materna, Itatí Zucchi, quien fuera una destacada figura en el mundo del teatro y el arte circense.

Frente a esta decisión, no sólo Itatí se mostró conmovida, también Santamarina y la propia Mayrín Villanueva.