Ingrid Coronado continúa con su disputa legal contra Charly López

Ingrid Coronado y su expareja Charly López todavía siguen con su batalla legal por la casa que adquirieron cuando estaban juntos, y que el cantante se niega a darle el 50% del valor de la misma.

Hace unos días, el programa “Ventaneado” reveló que el exGaribaldi había llegado a falsificar la firma de la conductora en los papeles del inmueble y cuando notó que esos documentos no los había firmado, procedió a demandarlo.

“Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esa información? O sea, hace un año salió ese resultado y justo, yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles, me apena mucho que se haya filtrado, porque yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie”, expresó Ingrid Coronado.

También te puede interesar:

Anna Ferro acepta que le negó la entrada a Ingrid Coronado en el funeral de Fernando del Solar

Charly López exintegrante de Garibaldi tuvo una falla y es castigado por Multimedios

Ingrid Coronado revela el motivo que la llevó a divorciarse dos veces

Ingrid Coronado asegura que ella puso la mitad del dinero para comprar la casa con Charly López

Ingrid Coronado lamentó que los detalles de su batalla legal con Charly López se hayan filtrado a la prensa, porque siempre usaban esa información para atacar.

"No es un buen ser humano": Charly López habló sobre su ex Ingrid Coronado https://t.co/4rlQWrDhGH pic.twitter.com/dJoRVqkKhE — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 4, 2021

“Si yo les contara lo que ha sucedido en los juzgados, o sea hay muchas cosas así, lo he intentado por todos los medios, a mí lo que me apena mucho, es que utilicen en muchas ocasiones a los medios para atacar”, detalló la conductora.

Recordemos que Ingrid Coronado también está teniendo una batalla legal por otro inmueble con la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, quien se niega a entregarle los documentos de la vivienda que les corresponde a sus dos hijos menores, a quienes concibió con el conductor.

#IngridCoronado le pide a #CharlyLópez que le pague el 50 por ciento de la casa que compraron juntos y está a su nombre. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/5xKciQc8VO — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 18, 2023

Asimismo, la conductora explicó que ella puso el 50% para comprar la casa con Charly López, quien asegura haber aportado el 85% del valor: “Yo solicito que se me pague la mitad de esa casa, está a mi nombre. ¿Qué es lo que sigue? Pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, que todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, porque yo he dicho la verdad desde el principio”.