Andrea Legarreta no descarta una reconciliación con Erik Rubín: “Yo nunca digo nunca”

Anunciada en febrero del 2023, la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín ha sido una de las más largas en el mundo del entretenimiento. En el medio de rumores tormentosos la pareja sigue viviendo en la misma casa y hasta siguen durmiendo juntos.

Hace poco hubo un rumor en el que señalaron que Mónica Noguera había tenido un romance con Erik Rubín y que esto habría sido el desencadenante de la ruptura con Andrea Legarreta. La misma conductora de “Hoy” explotó contra quienes inventaron este episodio, desmintiendo por completo la situación.

De hecho, en una reciente entrevista que reseña la revista Quien, Andrea Legarreta no descarta la reconciliación con quien todavía es su esposo. La conductora y actriz le deja las puertas abiertas a un regreso con el que ha sido su amor de toda la vida.

“Yo nunca digo nunca, podría ser, hay mucho amor entre nosotros, mucho apoyo y mucha compresión, somos una familia muy bonita, somos una pareja que hemos estado en las buenas y en las malas, en momentos muy, muy juntos, y que no nos hemos soltado, no sé, de pronto puede suceder que la vida nos dé un vuelco bonito”, dijo Andrea Legarreta.

De hecho, el mismo Erik Rubín dice que tienen pendiente hacer el ejercicio de separarse por completo, o sea irse de la casa para ver si en este proceso la necesidad de estar juntos los une de nuevo como pareja.

“Tenemos una gran relación, no hemos podido ni hacer el ejercicio completo, en eso estamos, nosotros ya les diremos, porque además nosotros hemos sido muy abiertos siempre, y les contamos todo, a lo mejor no lo podíamos haber guardado, pero parte del ejercicio era importante abrirnos y contar lo que nos está pasando, somos seres humanos”, señaló el ex Timbiriche.