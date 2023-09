Aislinn Derbez fue a Italia a relajarse, pero un aterrador momento la sorprendió: cómo reaccionó

Aislinn Derbez está triunfando y recientemente se fue de viaje a Italia, donde ha estado de vacaciones y ha vivido días de paz, pero también uno de mucha tensión.

Y es que a veces la vida nos sorprende con los sucesos más inesperados y peligrosos, pero lo importante es cómo reaccionas ante ellos.

Y la famosa contó un terrible momento que vivió en sus vacaciones en Italia, y cómo lo enfrentó, dando grandes lecciones y sorprendiendo a sus seguidores.

Aislinn Derbez cuenta el susto que vivó en Italia y puso en riesgo su vida

Aislinn Derbez contó a través de sus historias de Instagram que un fuerte temblor ocurrió en Italia este lunes mientras dormía.

“Pero ¿qué creen? Ya saben que la vida no es todo miel sobre hojuelas y siempre hay altibajos y situaciones incontrolables cuando menos lo esperas. A las 5 de la mañana nos despertó un temblor muy perro. Dicen que es el más fuerte que se ha sentido en la zona, duró poco, pero se movió bien cabr*n” , contó la hija de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez La hija de Eugenio Derbez narró el susto que pasó en Italia cuando ocurrió un temblor (@aislinnderbez/Instagram)

Y confesó que los temblores es de las pocas cosas que sí le dan “muchísimo miedo”, y además, vivir esto le trajo recuerdos de cuando vivió un temblor en el 2017, cuando estaba embarazada de Kailani.

“Cuando estaba embarazada de Kai y me tocó en el 2017…cuando pasó el primero ( se acuerdan que hubo 2) me prometí que si volvía a pasar iba a estar lo más tranquila para no alterar a Kai, y una semana después pasó el terremoto grande y cumplí mi promesa de reaccionar muy tranquila (me acuerdo que estábamos grabando La Casa de las Flores en la Roma y se cayeron muchos edificios alrededor”, relató la actriz.

Pero destacó que cumplió su promesa y ante este hecho tan aterrador, reaccionó de la mejor forma. “Así que me acordé de esa promesa, aunque Kai no estuviera en mi panza y a pesar de tener el corazón a mil, pude regresar a la calma y a la confianza rápidamente”, dijo.

Con esto, la actriz nos enseña que ante los momentos de terror y tensión que nos presente la vida, siempre debemos tratar de mantener la calma, y hacer que el momento sea lo menos traumante posible, y afortunadamente, ella está bien.