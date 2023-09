¿Susana Zabaleta y Lucero son amigas? Entérate

Susana Zabaleta es una actriz y cantante mexicana que se ha destacado en diversas telenovelas y proyectos audiovisuales para el país. Muchos ya la conocen y saben que su temperamento no es fácil. Es una mujer directa y no a todo el mundo se le queda callada. En muchas ocasiones ha expresado su punto de vista hacia sus compañeros o figuras del espectáculo y así ocurrió con la llamada ‘Novia de América’, ya que la también sexóloga indicó que Lucero no le cae muy bien.

¿Qué pasó?

En diversos programas de entretenimiento, Zabaleta confesó el malentendido que la llevó incluso a ser vetada para la productora de novelas Carla Estrada en Televisa, razón por la que su colega Lucero, no le cae nada bien.

Según contó Susana, todo sucedió cuando ella y Lucero compartían créditos en ‘Mi destino eres tú’, donde además también trabajaba con Jorge Salinas, otro involucrado en esta historia; y es que de acuerdo a una de las versiones, ella se encontraba platicando con el esposo de Elizabeth Álvarez, mientras Lucero se encontraba junto a ellos.

Fue ahí donde Susana le hizo un comentario de juego a Salinas, con quien ya había trabajado anteriormente en ‘Sexo, pudor y lágrimas’, a quien le dijo: “¿qué soy tu pin… karma?” por el hecho de trabajar nuevamente juntos y allí se mal interepretó el comentario que la cantante Lucero dio por desentendido.

En esa ocasión los seguidores apoyaron a Susana por marcar siempre su sinceridad y algunos opinaron al respecto.

“Si no fuera tan sincera me hubiera ido mucho mejor, y me siento identificado, eso aplica para todos los ámbitos. Bien se dice que para tener enemigos sólo basta decir lo que uno piensa”.

“Me encanta esta vieja y lo mejor es que le sale todo naturalito”.

“Si no fuera tan sincera” no manches por eso no tengo amigos yo sé que se siente Zabaleta”.

“Susana soy tu fan,y así son las cosas hay gente que no soporta no le gusta la sinceridad y honestidad de la gente buena tu brillas con luz propia ni hace falta que te lo diga tú lo sabes”, fueron algunos de los comentarios en YouTube.