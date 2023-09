Tras estar alejada del ojo público por más de 16 años, la actriz Libertad Palomo regresó al teatro, sin embargo, esto no fue lo que llamó la atención de decenas de internautas, sino, las declaraciones que hizo acerca de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara.

“¿Qué es eso de La Casa de los Famosos?. Háblame de actores y te puedo contar anécdotas preciosas de actores, a mí la gente corriente y vulgar, que no pertenece a mi medio no me interesa. Esas personas no pertenecen a mi gremio. Yo no soy transexual como lo es Wendy, yo soy transexual y es una historia completamente distinta, he trabajado mucho para estar en el lugar donde estoy, he tenido que pasar por muchas situaciones”, expresó Libertad Palomo para el programa Lo que se ve no se pregunta.

Sin embargo, estas declaraciones llegaron hasta los oídos de Wendy Guevara quien mencionó lo siguiente, “Yo le mando muchas bendiciones, cuando sales en las redes siempre va a haber quien va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mí, es más, ni me tomaría en cuenta”, dijo en un encuentro con la prensa previo a su show en el Teatro Metropólitan.

Wendy Guevara habría amenazado de muerte a Libertad Palomo

Pero la polémica habría escalado rápidamente y de acuerdo con Libertad Palomo, habría recibido decenas de amenazas por parte de los seguidores de la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, al igual que de ella, por lo que el próximo lunes 18 de septiembre, ofrecerá una rueda de prensa junto con su abogado para denunciar públicamente a Wendy Guevara.

Wendy Guevara habría amenazado de muerte a Libertad Palomo. / Foto: Televisa / ViX

“La primera actriz Libertad Palomo ha sido amenazada de muerte por Wendy Guevara y seguidores y ejercerá acciones legales. Este próximo lunes 18 de septiembre, la primera actriz y activista trans Libertad Palomo ofrecerá una rueda de prensa junto con su abogado para denunciar públicamente y presentar pruebas sobre las amenazas de las que ha sido víctima a raíz de los comentarios que dio en una entrevista en torno de la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’, así como para aclarar su postura sobre todo lo que se ha dicho públicamente sobre ella”, se lee en la invitación.