“Geri y Clara nos van a odiar”: Amigos de Piqué lo traicionan por Shakira y esto planean

Shakira se ha convertido en la mujer más comentada y admirada, gracias a la resiliencia que ha manejado tras ser traicionada por Gerard Piqué. Su manera de levantar vuelo y conquistar con su talento y belleza ha sido aplaudido a nivel mundial; ella convirtió el dolor en éxito.

Aunque no es ni la primera, ni la última mujer que sufre una infidelidad, al ser una de las artistas más queridas, ha contado con todo el apoyo de sus fans en todo momento, por lo que ella se ha encargado de brillar y responder a tal cariño.

Así lo hizo en su presentación en los MTV VMA’s donde deleitó con un show de poco más de 10 minutos donde remarcó porque es tan importante en la industria musical al cautivar con sus movimientos de caderas, sus bailes, la escenografía y sus temas.

Amigos de Piqué tentados por Shakira

Nadie logra escapar de los encantos de Shakira, ni siquiera los amigos de Piqué, quienes han confesado la gran traición que podrían cometer por preferir a la intérprete colombiana.

Se trata de Ibai Llanos y Serio ‘Kun’ Agüero, dos de los mejores amigos del empresario quienes conversaron durante una transmisión en vivo sobre el hecho de considerar a Shakira como la voz del himno de ‘Kuni Sports’, uno de los equipos que participan en la ‘Kings League’, una liga de fútbol creada por el futbolista Gerard Piqué.

Ambos manejan equipos en la liga y están en busca de tener su propio himno, por lo que se ven tentados a pensar en Shakira, ante el gran movimiento de masas que tiene la famosa.

La traición del Kun Agüero a Gerard Piqué: “Nos va a odiar”



El exfutbolista habló con Ibai sobre el hecho que lo alejaría del español.



Más info en https://t.co/ia4LfOAmdX#Aguero #KunAguero #Ibai #Pique #KingsLeague #Estiloytendencia pic.twitter.com/ECGvgKlvl7 — Estilo y Tendencia (@EyT_Magazzine) September 15, 2023

Aunque el Kun está claro de que hacerlo sería una traición a Piqué no la descarta e incluso mencionó que a Clara la ha visto solo en dos oportunidades, dejando claro que no es su amiga y no lidiaría con su molestia.

“No, la gente preguntó por qué Shakira no hace el himno de Kuni, y dije ‘eh, no estaría mal’… Che Shakira te dice quiero cantar el himno para Porcino y le vas a decir que no? O sea, imposible”, le respondió a Ibai sobre la posibilidad.

De inmediato, agregó con su particular sentido del humor que “Lo que sí, bueno, Geri y Clara nos van a odi*r, pero bueno, ¿qué va a hacer?”.

Además, no dudo en recalcar el gran éxito que tuvo la session de Shakira junto a Bizarrap la cual le gustó a muchos y por su puesto a él también, al igual que a Ibai quien saltó con un “sí, a mi también”.