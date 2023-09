Taylor Swift perdió anillo de más de 200 mil, pero no es el más caro que tiene: qué precios tienen sus joyas

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas y exitosas de todos los tiempos que ha hecho historia con su música y su The Eras Tour, convirtiéndose en uno de los favoritos y más aclamados.

La famosa ha formado una fortuna con su exitosa carrera, y por eso, no escatima cuando de joyas y lujos se trata, y siempre luce elegante y chic.

Sin embargo, recientemente, Taylor perdió un anillo de diamantes en los MTV VMA’s, que no era nada económico.

Te recomendamos: ¿Taylor Swift se burló de Clara Chía? Así reaccionó la cantante a la sesión de Shakira y Bizarrap en los VMAs

Se trataba de un anillo vintage con diamante de la reconocida marca Van Cleef and Arpels, que tiene el precio de 12 mil dólares.

help taylor broke her ring😭😭 pic.twitter.com/nJXeZraVLf — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) September 13, 2023

A través de las redes circula un video en el que se ve a la cantante buscando el diamante de su anillo que se cayó, y aunque incluso contó con el apoyo de muchas personas que comenzaron a buscar, no lo encontró.

Sin embargo, no es la joya más costosa que ella ha usado joyas de las marcas más lujosas, y tiene toda una colección.

La lujosa colección de joyas que tiene Taylor Swift y son muy costosas

Durante la red carpet de los Grammy Awards 2023, Taylor Swift llevó unos hermosos zarcillos Lorraine Schwartz.

También tiene un hermoso collar Serpenti de oro blanco y amarillo, compuesto por 55 diamantes de 10.44 quilates y tiene un precio de 300 mil dólares.

También tiene tres hermosos brazaletes de oro blanco, rosado, y amarillo, con un precio de 35 a 68 mil dólares.

Además, en el video musical de Look what you made me do, la famosa aparece bañada en diamantes en una tina, y las joyas que aparecen ahí pertenecen al joyero Neil Lane, c on anillos, pulseras, collares, y diamantes de 10 millones de dólares.

Taylor también tiene unos aretes de diamantes de Lorraine Schwartz, un zafiro morado y un anillo con diamantes blancos, hecho a base de oro blanco y 136 quilates, y tienen un precio de casi 3 millones de dólares.

Te recomendamos: ¡Vaya que los disfrutó! Taylor Swift fue la más emocionada en los MTV VMAs 2023

La intérprete de Bad blood también ha llevado una gargantilla multicolor, un anillo de rubí naranja, y aretes en rosa y morado y tiene un precio de 900 mil dólares.

Para la revista Marie Claire, la cantante brilló con un look de 4 pulseras, tres de la firma Cartier, un brazalete de oro blanco de Bulgari Parentesi, y unos tienen un valor de 8 mil dólares, y otros de 50 mil dólares.

Sin duda, la famosa ama llevar joyas y deslumbrar con ellas, y por supuesto, tiene las más costosas y glamurosas de todas.