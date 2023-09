Chris Evans es el esposo perfecto: tendrá una segunda boda con Alba en Portugal para cumplirle este sueño

Chris Evans se casó el pasado fin de semana con la también actriz, Alba Baptista, en una ceremonia pequeña e íntima que tomó a todos por sorpresa.

Sus fans se mostraron decepcionadas y tristes, pues saben que el famoso ya está “fuera del mercado” y está más enamorado que nunca de la protagonista de Warrior Nun.

La boda de los actores fue una ceremonia íntima en una finca privada en Cape Cod, Massachusetts, y contó con solo unos pocos invitados, entre ellos, por supuesto, algunos de sus amigos de Los Vengadores.

Según reporta la revista, los actores de las películas de Marvel, e íntimos amigos de Chris Evans que asistieron fueron Jeremy Renner, Chris Hemsworth, y Robert Downey Jr. con sus esposas.

Sin embargo, no es la única boda que la pareja tendrá una segunda boda, esta vez en Portugal, de donde es Alba.

Cómo será la segunda boda de Chris Evans y Alba Baptista en Portugal

Una fuente dijo al medio Page Six que Chris Evans y Alba Baptista tendrán una segunda boda para cumplirle un sueño a la actriz, y es que algunos miembros de su familia la vean casarse.

“Habrá una segunda reunión en Portugal para los miembros de la familia de Alba que no pudieron estar en Massachusetts. Creo que en algún momento de esta semana. Luego partirán de Portugal para su luna de miel”, dijo la fuente.

Se casó el Capitán América y no…con la Capitana Carter.



Parece que esta tampoco será una ceremonia grande, pero será aún más íntima, solo con amigos y familiares de la actriz.

Por supuesto, tampoco piensan compartir información ni fotos aún de esta boda, quizás lo hagan más adelante, pero seguro en estos momentos están aprovechando para vivir su momento al máximo y luego, su luna de miel.