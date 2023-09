Kate del Castillo confesó cuál fue su peor beso de ficción

Los besos en la gran pantalla no siempre resultan ser los más perfectos. Hay escenas que terminan siendo un verdadero caos y los actores quedan completamente decepcionados. Así ocurrió con Kate del Castillo, que a pesar de ser una actriz con trayectoria, también vivió momentos amargos justo en estos episodios tan importantes para una historia.

La hija de Eric del Castillo en medio de diversas entrevistas ha tenido que revelar con quién le tocó vivir su peor beso en grabaciones de melodramáticos y no dudó en nombrar a Héctor Soberón, con quien compartió créditos en la telenovela ‘Mágica juventud’ en el año 1992.

“¿El peor? A ver, quién besa peor, se me hace muy mala onda decirlo. Bueno, sí ya sé, alguien que ya no está con nosotros y ya no puede decir nada. Ehhh Héctor Soberón” dijo Kate quien de inmediato se arrepintió de haber dado nombre y apellido de su compañero “Perdón Héctor Soberón, ya me sentí mal”.

Durante la carrera de la mexicana ha tenido que experimentar diversas escenas como la de tener que besar a otra mujer en ‘La Reina del Sur’. Dentro de la producción hay un fragmento donde la actriz que interpreta a “Teresa Mendoza”, sorprendió a la audiencia al besarse con la española Cristina Urgel, quien le dio vida a su amiga, Patricia O’Farrell.

Ante esta situación, “Teresa Mendoza” le dijo a Paty que las mujeres simplemente no le van. Esta escena es el vivo ejemplo de los grandes retos actorales que ha tenido que librar Kate Del Castillo en esta exitosa producción de Telemundo.

Volver a caer

Kate enfrenta una nuevo estreno llamado ‘Volver a caer’, la serie en la que interpreta a Anna Montes de Oca junto a Maxi Iglesias y Rubén Zamora, donde la vida de Anna da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. Su relación se estrecha sin remedio hasta límites a los que Anna no creía poder llegar y ambos deben afrontar las consecuencias personales de su aventura.