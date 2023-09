“Vístete de tu edad”, el look de Millie Bobby Brown por el que dicen que parece una “señora de 50 años”

Millie Bobby Brown La joven de 19 años reapareció con un look que a muchos les pareció inapropiado (@milliebobbybrown/Instagram)

Millie Bobby Brown es una de las actrices más famosas y talentosas de Hollywood que saltó a la fama muy joven con su papel de Once en la serie Stranger Things.

La famosa ha crecido frente a nuestros ojos y ya tiene 19 años, sigue triunfando en diferentes películas como Enola Holmes, tiene su propia línea de productos de maquillaje Florence by mills y hasta está comprometida.

Sin embargo, recientemente la han criticado mucho por sus looks y apariencia y es que aseguran que se viste “muy vieja” para su edad, y aparenta ser una mujer de hasta 50 años.

Millie Bobby Brown y su look por el que la llaman “señora” y le piden que se vista acorde a su edad

Millie Bobby Brown acudió recientemente a una entrevista en los estudios de la BBC en Londres y su look en lugar de desatar halagos, desató una ola de críticas.

Y es que la joven de 19 años llevó un pantalón blanco con un top strapless en el mismo tono, que complementó con stilettos, mini bolsa, y joyas doradas.

Además, llevó extensiones de cabello lo que la hicieron lucir una melena abundante, larga y hasta pesada y complementó su look con una bandana y unos lentes en tono marrón.

Y de lo que más se llevó las críticas fue su maquillaje, pues aseguraron que no le favorecía y se veía muy mayor.

“Ella se ve como de 40″, “Esta chica tiene sólo 19 años y aparenta 38... Mucho maquillaje, uñas postizas, ropa de mujer después del matrimonio y de los hijos... WTF”, “Qué belleza, pero el contorno de la frente no estaba bien difuminado”, “ella es hermosa pero parece una señora”, “Millie vive tu adolescencia, no quieras parecer mujer antes de tiempo, luego te arrepentirás”, “niña pero vístete acorde a tu edad, eres hermosa pero tantas cosas falsas no van”, “tiene 19 y parece de 40, que horror”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la juzgan por su apariencia, de hecho, hace unos años también dijeron que se había operado y su rostro lucía diferente. Sin embargo, a través de sus redes normalmente se muestra más natural y sencilla y allí sí recibe todos los halagos.