¿Sabiduría Bündchen? La supermodelo Gisele Bündchen ha lanzado recientemente un libro ¿de qué trata?

Con casi 22 millones de seguidores en Instagram y considerada una de las supermoderlos más ricas del mundo, Gisele Bündchen, decidió compartir no sólo sus viajes, sus pasarelas y su rutina deportiva, también sus hábitos alimenticios y sus recetas de cocina.

Sí, una modelo famosa que se metió en la cocina y decidió compartir con quienes la siguen esos secretos de la comida saludable ¿Cómo lo hace? Con un nuevo proyecto editorial, un libro de cocina.

Gisele Bündchen se ha convertido en todo un ejemplo de éxito. Tras triunfar con su primer libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, en el que comparte las lecciones que la han acompañado a lo largo de su vida, ahora lo hace con un segundo libro titulado Nourish.

Recetas de la familia en un libro

En este nuevo proyecto editorial, Gisele recopila 100 recetas deliciosas y accesibles basadas en ingredientes cotidianos, con los que puedes llevar un estilo de vida saludable, equilibrado y constante. Además, muchas de estas elaboraciones están inspiradas en las recetas favoritas de su familia.

Según la revista Tapas Magazine, el libro ofrece una guía reflexiva sobre cómo crear una rutina llena de intenciones positivas, alimentos nutritivos y gratitud para reforzar ese estilo de vida saludable.

Incluye, además, recetas y consejos enfocados en la alimentación de los más pequeños, como ideas de desayunos, frutas, sopas o condimentos.

“La gente siempre me pregunta qué, cómo y cómo estoy en forma. La buena comida es algo que me apasiona, y es vital para vivir un estilo de vida saludable. En Nourish, comparto las recetas favoritas simples, nutritivas y deliciosas de mi familia y algunos rituales de cuidado personal que me ayudan mucho en mi vida, especialmente como una madre ocupada y trabajadora”, describió la modelo brasileña en un post de Instagram con la foto de lo que será la portada de su libro.

La top model ha anunciado que el libro será publicado oficialmente en marzo de 2024, pero ya se puede hacer el pre-order y reservar un ejemplar firmado por ella misma, reseñó la revista ELLE.