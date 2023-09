Luz Elena González: ésta es la gran labor que ha hecho como madre de un hijo con autismo

Luz Elena González ha tenido una temporada complicada pues su hijo Santiago de 16 años de edad, está hospitalizado, según reveló ella misma en Venga La Alegría.

La conductora sorpendió al ponerse a llorar en vivo tras presentar una cápsula que la mostraba organizándole una fiesta a un chico de bajos recursos. Sin embargo, la razón por la que no pudo contener las lágrimas fue la preocupación por la salud de su hijo.

Luz Elena González La actriz ha enfrentado con la cabeza en alto el diagnóstico de su hijo (Instagram)

Luz Elena siempre ha procurado mantenerse lejos del escándalo lo que la ha convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo y es por ello que no dudó en compartir su sentir.

Sin revelar el motivo, la también actriz señaló que Santi no pudo acompañarla a la grabación pero que siempre ha sido fan de la sección en la que se presentó.

“No pudo ir en esta ocasión, pero espero en Dios que ya esta semana todo salga bien y pueda a salir del hospital y llevarlo con ellos, discúlpenme”, dijo apenada.

¿Qué pasa con el hijo de Luz Elena González?

Si bien no se sabe el estado de salud actual de su hijo, ella ha relatado que desde pequeño ha necesitado cuidados especiales debido a que fue diagnosticado con “una discapacidad cognitiva leve pero con rasgos autistas y de Asperger”. Santiago es fruto de la relación de Luz Elena con el empresario y político Bernardo Martínez. Unos años más tarde dieron la bienvenida a María José.

En una entrevista con Monste&Joe, González hace unos años, dijo que descubrió que su hijo tenía autismo gracias a la directora de la guardería a la que lo llevaba mientras ella trabajaba en los foros.

“Cuando cumple un año (la directora) me dice ‘tu niño no está bien, tiene algo y creo que lo debes llevar al neurólogo. Te digo porque yo lo he vivido, tengo un hijo como el tuyo. Neuológicamente algo está pasando porque llora cuando gatea, no dibuja como los otros niños aunque tenga un año’”, dijo.

A pesar de esto, no fue hasta años después que Santi tuvo un diagnóstico certero y según reveló en Ventaneando, buscaron muchos lugares en Nueva York en donde les dijeron que no requería terapias. “Le hicieron todos los estudios y nos dijeron que aquí en México él podía ser tratado, que había buenos médicos para lo que él tiene”, aseveró.

Por otro lado, en El minuto que cambió mi destino reveló que su esposo fue quien le dio la noticia y que eso la llevó a una fuerte depresión. “Fue muy doloroso (...) Estuve en una depresión muy fuerte. Acudí al psiquiatra y al psicologo porque llegó un momento de que no lo controlaba y además a la gente no le importa ni te lo va a solucionar. Llegó un momento en que dije ya no puedo seguir así”.

De acuerdo con la actriz, Santiago presenta impulsividad, intolerancia a la frustración e hiperactividad. “Son niños muy cuadrados en su forma de pensar, no los sacas fácil de su forma de pensar, es complicado explicarles las cosas porque su capacidad cognitiva no está al cien”, explicó.

La crianza amorosa que Luz Elena ejerce con su hijo

La actriz ha dicho que Santiago está en un nivel muy leve pero “dentro del espectro” autista, lo cual sigue siendo un reto.

Eso sí, ella ha hecho todo para que este sea un hombre independiente por lo que siempre lo ha impulsado a que realice tareas por sí mismo, en la medida de lo posible como cualquier otro chico de su edad. También ha sido muy rigurosa con las indicaciones de los doctores.

Ella constantemente celebra los logros de Santiago y expresa lo mucho que este le ha enseñado de la vida y la maternidad.

Para muchos niños dentro del espectro, la retroalimentación positiva y el estímulo pueden ser una forma de disciplina motivadora y muy eficaz. Expertos afirman que esto no tiene que ser todo el tiempo pues también deben aprender sobre la frustración pero los elogios y las expresiones de amor bien colocados contribuyen en gran medida a desarrollar su confianza en sí mismo y promover comportamientos constructivos.

“El es mi hermoso niño, mi ejemplo, mi amoroso y noble hijo, cenamos juntos hablamos y me hizo llorar de emoción al ver cómo le ofreció todo su dinero con el que iba a comprar un juguete a unos muchachos que lavan coches y no tenían para comer, decidió sacrificar su juguete para que ellos comieran, yo solo podía decirle que lo amaba con todo mi corazón y que Dios no se equivoca y me dio al mejor hijo del mundo, te amo mi niño tu eres puro amor y bondad, tu papito, Majito y yo somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas!!!! Eres nuestro corazón andando”, señaló en una publicación.

A través de sus redes sociales le ha dado a los fans un vistazo de su vida en familia, encantando a todos con la gran complicidad que tiene con sus hijos Santiago y María José. Entre fiestas familiares y viajes, Luz Elena ha trabajado duro para que sus hijos tengan la mejor vida.