Así protege Itatí Cantoral a sus hijos de las redes sociales, ejemplo que puedes seguir

Cada día son más las estrellas del mundo del espectáculo que comparten con su público por qué le impiden o le regulan constantemente el uso de redes sociales a sus hijos, pues ellos mismos saben todo el poder que tienen estos medios de comunicación, que puede ser muy positivo, pero también potencialmente dañino. Esta semana, la actriz Itatí Cantoral se sumó a esta lista.

La artista manifestó durante un show cómo se protege del efecto que causan Instagram, Facebook, Tik Tok y otras aplicaciones, y de manera indirecta todo esto lo usa para cuidar a sus tres hijos: Eduardo, Roberto y María Itatí. Ella misma vive casi a diario el nivel de intolerancia, poca empatía y el constate irrespeto en la caja de comentarios de cada foto que publica.

Ella sabe que “ahorita están muy fuertes las exigencias”, porque siempre habrá críticas y complacer a la audiencia es muy complica y sobre todo imposible. En un encuentro con los medios de comunicación Itatí contó: “Yo creo que es muy delicado la realidad del like, de que nuestra felicidad dependa de los likes y que depende de cómo nos vemos en las redes sociales”.

Sin embargo, señaló que hay que adaptarse a los avances tecnológicos: “No podemos ir en contra. A mí no me tocó como joven y adolescente estar metida en las redes sociales porque no había, y ahora veo a mi hija pegada en ellas, y a veces yo me cacho estando muchas horas, pero para ellos es diferente por las diferencias de edades”.

Por eso indicó que, a pesar de la edad, hay que “tratar todos los días de sacar lo mejor de este nuevo mundo y adaptarse a lo bueno de las redes sociales”. La villana de “María la del barrio” compartió con la prensa lo que hace para que las redes sociales no hagan mella en ella y su familia: “Hay que tener muchísimas cosas prácticas, hay que ir a terapias, hay que leer, hay que llenarse de información para poder trabajar junto con las redes sociales y que no te afecte como adulto, y que no afecte a un niño o un adolescente”.

Itatí también aclaró que para su familia lo vital es la educación, razón por la que su hija María Itatí no se dedicará de lleno al canto, luego de que debutara durante el show de homenaje a su padre Roberto Cantoral. Será cuando sea una universitaria que pueda incursionar en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con la médico psiquiatra española Marian Rojas, los niños y adolescentes “cogen el teléfono: cuando se siente vacíos, cando tienen una crisis de identidad, cuando se aburren, se estresan. (...) mi cerebro busca una vía de escape ¿por qué es tan importante esa vía de escape de la juventud? porque en el cerebro se queda graba y cuando sea mayor y tenga un problema mayor, mi cerebro me recordará esa vía de escape si era el alcohol, si eran las drogas”.