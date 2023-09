Sergio Mayer acepta las disculpas de Natalia Téllez por su entrevista en “Netas divinas”

Sergio Mayer reveló hace un par de días que había participado en el programa “Netas divinas”, pero se había quedado con mal sabor de boca porque sintió que buscaban descalificarlo, en especial, sintió que Natalia Téllez lo atacó mucho.

El famoso instó a sus seguidores a que vieran el programa cuando saliera al aire, para que le compartieran sus percepciones, pues sintió mucha animosidad por parte de las conductoras, que su presencia no era bienvenida.

“La verdad salí con muy mal sabor de boca. No recuerdo bien y no quiero cometer un error de quienes eran las conductoras, pero la verdad, la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada”, dijo Sergio Mayer en un vídeo.

Al poco tiempo de que Sergio Mayer compartiera sus sensaciones con respecto a la entrevista en “Netas divinas”, Natalia Téllez decidió disculparse con él y explicar su lado de la historia.

“Sergio quiero pedirte una disculpa, la intención ni mía ni del programa era hacerte sentir incómodo”, aseguró la conductora y agregó: ”Estábamos en un debate interesante, con puntos diferentes, que se volvió a lo mejor acalorado y si yo me exalté y te hice sentir, así, pues, de verdad lo siento y de verdad estoy apenada de haber escuchado cómo te sientes, eso es todo y ya, te mando un abrazo y le mando un abrazo a todos”.

Sergio Mayer no tardó en contestarle y le agradeció por haberse disculpado, reiteró que esa entrevista no se sintió como tal, sino como una descalificación hacia su persona, pero alabó la valentía de Natalia Téllez al dar la cara y disculparse públicamente con él, ya que hablaba muy bien de su carácter.