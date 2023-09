“No soportaría ser mamá de Louis”: Comparan a Letizia con Kate Middleton tras corregir a Sofía

Controladora ou zelosa? Imagens da Rainha Letizia da Espanha orientando a filha caçula, a Infanta Sofia, sobre como se sentar dividiram opiniões na época (hoje ela já tem 15 anos). O que você achou? Images of Queen Letizia of Spain guiding her daughter, Infanta Sofia, on how to sit divided opinions at the time (she is now 15). What do you think about her attitude? Família Real Espanhola 🇪🇸 #casareal #casarealespañola #infantasofia #infantasofiaofspain #infantasofiaofasturias #infantasofia🇪🇸 #familiareal #familiarealespañola #reinaletizia #reinaletiziaespaña #reinaletiziaortiz #letiziaortiz #letiziaysofia #letiziaortiz👑 #reinadeespaña #rainhadaespanh #rainhadeespanha #queenspain