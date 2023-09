Andrea Legarreta estalla ante rumores de infidelidad de Erik Rubín

Los conductores de ‘Chisme No Like’ protagonizan una nueva polémica luego de asegurar que el motivo de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta habría sido por una infidelidad del cantante con Mónica Noguera; como era de esperarse, la conductora de ‘Hoy’ no se quedó callada.

La actriz mexicana ha tenido que lidiar con diversas críticas y comentarios por su divorcio con el integrante de Timbiriche, a pesar de que siguen saliendo a la luz teorías sobre su separación, la expareja sigue defendiendo su postura, es por ello que reaccionaron molestos ante las declaraciones de ‘Chisme No Like’.

Culpan a Mónica Noguera de terminar con el matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta desmiente declaraciones de ‘Chisme No Like’

Puesto que las declaraciones que Javier Ceriani y Elisa Beristain tomaron fuerza en redes sociales, Legarreta tomó un espacio en el programa matutino ‘Hoy’ para desmentir la supuesta infidelidad de Erik Rubín con Mónica Noguera, lamentando que sea involucrada en polémica.

“Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani, una tal Elisa Beristain; dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik, y que por es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde”, señaló Andrea Legarreta.

La presentadora de televisión se mostró molesta por los comentarios que hicieron las personalidades al frente de ‘Chisme No Like’, ya que aseguró que suelen causar daño a todas las familias de los involucrados, por lo cual espera que los afectados tomen medidas legales contra el programa.

“Son un par de asquerosos mentirosos, y qué bueno que sí proceden porque alguien tiene que detenerlos, lo estoy haciendo por Mónica”, dijo la actriz.

Al respecto de los comentarios que hizo la expareja del cantante, Ceriani y Beristain pidieron un espacio en ‘Hoy’ para tener derecho a réplica sobre los comentarios que generaron tanta indignación en Andrea Legarreta.

“Le estamos dando derecho de réplica, de tener nuestros micrófonos el mismo tiempo de aire, de los cual hablamos, aunque ella no es la del escándalo, los del escándalo son Mónica Noguera y Erik Rubín, por eso no sabemos porque ella a la defensa”, agregó Javier.