Antonela Rocuzzo y el mensaje de amor de Messi: “todas merecemos que nos traten así”

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se han convertido en una de las parejas más amadas y admiradas ante la historia de amor que han protagonizado desde hace más de 10 años y la familia que han formado junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

El argentino catapultado como uno de los mejores jugadores del mundo no solo destaca por su labor en el campo de juego, sino por lo caballero que es con su esposa a quien representa en todo momento.

Messi a diferencia de otros jugadores que han quedado envueltos en polémicas por infidelidades o constantes salidas nocturnas, se ha limitado a prepararse para ser el mejor jugador y también el mejor esposo, por lo que más de una desea tener un hombre como él a su lado.

El mensaje de amor de Messi a Antonela Roccuzzo

Amor, lealtad y admiración destilan Lionel y Antonela por lo que no tienen reparos en alagar su relación cada vez que tienen la oportunidad, en especial en las redes sociales donde se comentan las distintas publicaciones que realizan.

Recientemente, Roccuzzo presumió el momento que tuvo en un evento de la firma Tiffany&Co en el que se lució con un vestido lencero en color plateado con escote en pico el cual acompañó con lujosas joyas de la marca.

La empresaria se llenó de elogios por su despampanante figura, por lo que su esposo no pudo evitar en comentar con una carita de enamorado y un corazón, reacción que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Antonela Roccuzzo (Instagram)

“Su presencia en mi vida me hace las cosas mucho más fáciles. Ella me conoce perfectamente y sabe cómo apoyarme en cada momento, especialmente en los malos momentos. Es una persona que siempre está de buen humor y que apenas tiene días malos. Es una compañera espectacular”, ha confesado en otras oportunidades el también empresario.

Antonela pasó a ser una de las mujeres más defendidas por los fans de su esposo, por lo que son cientos los comentarios divertidos de los hombres que piden no mirar a la esposa del capitán de la selección de Argentina para “no traicionarlo”.

La rosarina no sufre de sexualización a diferencia de otras mujeres, tras el respeto que que inspira el siete veces Balón de Oro.

“No doy Like por respeto al GOAT”; “Admiración a la belleza de la reina, pero no deseos. Es la primera dama, la reina, la mujer del capitán”; “Siento que al darle Like, le falto el respeto al capitán, así que mejor paso de largo”, han comentado.