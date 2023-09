Luis Miguel es sorprendido y fan le arroja su sostén, ¿cómo reaccionó el cantante?

Luis Miguel está enfocado en su gira de conciertos por todo el continente, donde ha vivido momentos especiales y particulares, como la vez que le arrojaron un sostén en medio de una presentación.

Esta situación ha dado de qué hablar en las redes sociales y es que a sus 53 años sigue cautivando a las fans y generando euforia como hace tres décadas atrás.

¿Cómo reaccionó Luis Miguel al recibir el sostén en el escenario?

Durante su más reciente show en territorio chileno, Luis Miguel se percató que le arrojaron un sostén en medio de la intérpretación de una de sus canciones, dejando a todos sorprendidos y sonrientes ante este particular regalo.

Mediante el video viral en TikTok se puede ver cuando le llega el sostén color negro a sus pies mientras se encontraba cantando Te propongo algo. Fue entonces cuando se detuvo a recogerlo y con un gesto de aprobación lo mostró muy contento a los fans y al resto de equipo de trabajo.

La algarabía se hizo sentir entre los presentes, así que El Sol de México tomó la prenda íntima y la colocó sobre una mesa que tiene en el escenario, probando que no ha perdido el encanto.

“Estoy demasiado en éxtasis, pero yo fui la loca que le tiró los sostenes a Luis Miguel”, dijo la fanática llamada Susana tras este hecho, acorde con Quién. Lo curioso del caso es que pidió que se los devolvieran, aunque al inicio se le hizo complicado.

“Dejó (Luis Miguel) mis sostenes ahí, y yo de ‘por favor, alguien que me devuelva los sostenes’, y nadie me pescaba que me los devolviera. Cuando vi al Michael (...) hizo todas las movidas para que me lo devolvieran, y me devolvieron los sostenes (...) los tocó Luis Miguel y los tengo aquí guardaditos”, declaró la mujer.