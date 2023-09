¿Se llevan mal? Acusan a Gloria Trevi de ignorar a Andrea Legarreta en TV nacional

Gloria Trevi se encuentra en medio de las promociones de su serie biográfica ‘Ellas soy yo’ en donde expone la dura adolescencia que enfrentó al ser una de las víctimas más afectadas del productor Sergio Andrade quien fue acusado de trata infantil.

Es por ello que la cantante ha aparecido en distintos programas para ser entrevistada sobre lo que vivió y sobre el proyecto donde decidió contar su verdad, uno de ellos ha sido el matutino ‘Hoy’ donde compartió con Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

Aunque todo parecía que se trataría de una charla cualquiera ha sido calificada como “el momento más incómodo de la televisión” debido a la actitud de Gloria con Andrea.

El momento en el que Gloria Trevi ignoró a Andrea Legarreta

Usuarios en Internet mencionaron como la intérprete llenó de elogios a Raúl y se dirigía por completo a él, mientras le daba la espalda a la reconocida conductora.

Y es que si bien Gloria le respondió las preguntas a Legarreta su lenguaje corporal no era el mismo que frente a la conversación que tuvo con Araiza, por lo que incluso llegaron a mencionar que existió favoritismo al tratarse del hijo de Norma Herrera, la actriz que interpreta a la bisabuela de la cantante en la serie biográfica. En todo momento, estuvo sentada de costado como si estuviera ignorando a las preguntas de Andrea.

Las interacciones con Andrea fueron bastante desiguales, lo cual lo calificaron como un acto grosero de parte de Trevi, situación que generó un debate en redes de las posibles causa que la llevaron a actuar de tal manera.

Algunos recordaron como Andrea se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el caso Trevi-Andrade y ha expuesto presuntas incongruencias del caso en términos legales.

“De mala educación darle la espalda a Andrea Legarreta, eran dos entrevistadores no uno, Andrea muy incómoda e incrédula con la situación”, “Porque veo siempre a Andrea Legarreta muy seria cuando se trata del Tema de Gloria Trevi y Sergio Andrade!! Ya he visto otros videos así !!”, “Casi no voltea a ver a Andrea, muy a fuerza se dirige a ella porque le tenía que responder alguna pregunta, me pareció muy raro, por qué será?”, “Se dirigía más a Araiza, es más, casi le da la espalda a Andrea”, han sido algunos comentarios.

‘Ellas soy yo’, es la serie que relata lo vivido por Trevi, la cual se estrenó el pasado lunes 4 de septiembre por Las Estrellas. De igual manera, la bioserie es transmitida a las 21:30 horas. Y también se puede ver en el servicio de streaming Vix Premium.