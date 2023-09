Esta mini serie es aclamada en Netflix: revela el secreto para vivir plena y satisfactoriamente

Netflix está impactando a los amantes de las mini series documentales con una nueva producción en su catálogo y no es para menos si promete cambiar la forma en la que vives día a día. Se trata de Live to 100 Secrets of the Blue Zones (Vivir 100 años, el secreto de las zonas azules) y tan sólo 4 episodios de 30 a 45 minutos, bastan para que entiendas cómo es que hay comunidades enteras que son tan longenvas aún cuando vivimos a un ritmo tan acelerado y lleno de preocupaciones.

Se estrenó apenas a finales de agosto pero ha logrado mantenerse entre las favoritas de la audiencia. El escritor Dan Buettner presenta cinco comunidades únicas donde las personas viven vidas extraordinariamente largas y vibrantes.

Vivir 100 años El secreto de la longevidad se revela en esta serie (Netflix)

A principios de la década del 2000, Buettner colaboró con National Geographic en una iniciativa para descubrir el secreto de la longevidad. Esto lo llevó a explorar el mundo durante los siguientes años en busca de lugares donde las personas vivieran mucho más que el promedio. Éstas fueron denominadas “zonas azules” y abarca Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (Estados Unidos).

Según las investigaciones del autor, en estas zonas la tasa de personas de 100 años eran las más altas del mundo.

Vivir 100 años La nueva serie de Netflix revela los secretos de la longevidad (Netflix)

Pero la fórmula de la longevidad no es definitiva pues los habitantes de cada uno de esos lugares guardan secretos únicos, entre hábitos y costumbres que los han llevado a tener más energía y una mejor salud en general.

En el primer episodio, por ejemplo, Buettner viaja a Okinawa, Japón donde sus habitantes han logrado vivir 100 años gracias su “forma de vida serena motivada por un sentido de propósito” (el famoso Ikigai).

Vivir 100 años La nueva serie de Netflix revela los secretos de la longevidad (Netflix)

La serie documental desde un principio invita a la reflexión, mientras Buettner pasea por un cementerio y dice: “La mayoría de nosotros no queremos pensar en morir”. Sin embargo, sabemos que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte; es algo inevitable pero el autor, con sus años de investigación en el tema, invita a que pensemos en ello más a menudo no de forma fatalista sino como una oportunidad para vivir mejor.

Ikigai, uno de los secretos para vivir 100 según los japoneses

Uno de los libros más populares sobre longevidad es “Ikigai: El secreto japonés para una vida larga y feliz”, escrito por Héctor García y Francesc Miralles.

Ikigai se traduce libremente como “la felicidad de estar siempre ocupado” y más allá de significar que debes saturarte de tareas y actividades, se centra en el verdadero propósito de la vida de una persona.

Vivir 100 años La nueva mini serie documental te dejará reflexionando (Netflix)

Un proverbio japonés dice: “Sólo permanecer activo hará que quieras vivir cien años” y esto es através de encontrar tu propósito y enfocarte en él.

Es precisamente en Okinawa, Japón, una zona azul con la mayor concentración de centenarios del mundo, donde el ikigai es un tema común. Algunas de las reglas a seguir son:

Tómalo con calma. Puede parecer normal tener prisa, pero eso en realidad puede tener efectos negativos en la calidad de vida. Rodéate de buenos amigos. Tener buenas amistades en la vida se relaciona con la felicidad y la longevidad. Los habitantes de Okinawa priorizan pasar tiempo juntos en los centros comunitarios de su aldea.

Vivir 100 años El secreto de la longevidad se revela en esta serie (Netflix)