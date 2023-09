‘Elijo amor’: ¿vale la pena ver la nueva comedia romántica interactiva de Netflix?

Desde su estreno el pasado 31 de agosto en Netflix, Elijo amor está conquistando audiencias con una historia romántica en donde los usuarios pueden elegir el destino de la protagonista.

La primera película interactiva de la plataforma sigue a Cami Conway, una ingeniera de audio que no solo tiene el trabajo soñado, además va a comprometerse con su perfecto novio, Paul.

No obstante, siente un vacío en su vida. A la par, su situación amorosa se complica cuando el rockero británico Rex Galier se enamora de ella y se reencuentra con su primer amor, Jack Menna.

Cami tendrá que tomar decisiones muy importantes que la llevarán por caminos insospechados, pero nada depende de ella, sino de lo que los espectadores finalmente elijan.

¿Vale la pena ver la película Elijo “amor”?

Si no la has visto, debido a su naturaleza interactiva, Elijo “amor” puede resultar en una experiencia divertida, pero la rom-com no ha recibido las mejores críticas de expertos.

Claire Shaffer del periódico The New York Times describió a la película como “una serie de interacciones inconexas y superficiales que conducen a diferentes clichés predeterminados”.

Por otro lado, Adrian Horton de The Guardian le dio dos estrellas sobre cinco al largometraje apuntando: “Ahora la dictadura de la elección ha entrado en escena, y no es divertido (...)”.

Courtney Howard de la revista Variety concordó con su opinión comentando en su crítica que la cinta “promete diversión”, pero “acaba siendo frustrante” y “emocionalmente vacía”.

Fletcher Peters de The Daily Beast coincidió que el filme “desperdicia una idea divertida”. Mientras, Liz Kocan de Decider destacó: “El problema es que, al hacer la historia interactiva, se piensa mucho más en la experiencia del usuario que en el guion”.

Por último, Brian Lowry concluyó en su reseña para CNN: “En cuanto a si merece la pena, aunque es interesante ver cómo funciona la interacción, lo acabarás decidiendo tú mismo”.

¿Cuántos finales alternativos tiene Elijo “amor” y cómo verlos?

Al final, Elijo “amor” tiene al menos seis posibles desenlaces para la historia de la protagonista de esta original trama encabezada por Laura Marano, Scott Michael Foster, Avan Jogia y Jordi Webber.

Si ya viste la producción y le diste una conclusión a la comedia romántica, pero ahora quieres ver los otros finales alternativos, puedes hacerlo repitiendo la cinta y tomando ciertas decisiones.

Finales de Cami junto a Paul

Por ejemplo, si quieres ver a Cami junto a Paul, hay varias maneras de lograrlo. La primera es elegirlo justo después de la escena del sueño. Luego de eso, la heroína se irá a trabajar.

Entonces, tendrás que decidir que renuncie o que obtenga un aumento. Sin importar la decisión, Cami visitará la casa de Paul en donde se sincerará y terminarán comprometidos.

Una segunda forma de que terminen juntos es que, si Cami va a Las Vegas para la protesta contra los hoteles con Jack, Paul la llamará para decirle que deben terminar su relación.

Entonces, podrás escoger entre que luche por Paul o se quede con Jack. Si te decantas por la primera, ella corre hasta su casa y le explica la situación, por lo que ambos terminan juntos.

No obstante, incluso si eliges a Jack, Cami puede quedarse con Paul. Y es que, durante su paso por Las Vegas, se encuentra con Rex. El cantante le da la oportunidad de presentarse con él.

Si aceptas por Cami, ella luego tendrá la opción de darle una llamada a Paul. Si prefieres lo primero, él irá a verla presentarse para apoyarla. Después, terminarán casándose en Las Vegas.

Pero si prefieres que la protagonista se quede con Jack, Paul igualmente irá hasta la ciudad del pecado en donde le propondrá casarse. Si haces que Cami acepte, se unirán en matrimonio.

Final de Cami junto a Jack

Ahora, para ver a Cami retomando su relación con Jack, debes encargarte que la heroína lo escoja durante la escena del sueño y luego asista con él a la manifestación de Las Vegas.

No obstante, ella igualmente atravesará el lío laboral y se reunirá con Paul para conversar sobre ellos. Luego, cuando Rex le ofrezca presentarse juntos, deberás preferir quedarte con Jack.

De igual forma, Paul se presentará y propondrá a Cami que se case con él. Con el fin de que termine junto a Jack, debes optar porque la joven rechace la propuesta y elija estar con el segundo.

Final de Cami con Rex

Si quieres verla quedarse con Rex, tienes que hacer que Cami lo elija en la escena del sueño. Luego, despertará y le enviará un mensaje donde pedirá que avise cuando vuelva a la ciudad.

Después él la invitará a grabar juntos en San Francisco. Posteriormente, el dilema en su trabajo y su conversación con Paul sobre su relación amorosa se repite.

Rex eventualmente cambia el plan y ambos van a presentarse a Las Vegas. Si quieres que Cami se quede con él, debes rechazar la llamada de Paul durante su estancia en el hotel.

Más tarde, el rockero le preguntará a donde quiere viajar. Si decides que ella acepte, ambos acabarán juntos y enamorados en Francia. Pero no es la única forma de que acaben juntos.

Si eliges a Jack después del sueño, ella irá con él a la protesta, pero se encontrará con Rex. Si acepta presentarse con este y luego rechaza la videollamada de Paul, ellos acabarán en París.

Finales de Cami felizmente soltera

En caso de que quieras que Cami acabe sola, hay que tener clara una cosa: si eliges a Paul en cualquier momento, ella terminará siempre junto a él ya sea comprometida o casada.

Por lo tanto, para que la protagonista termine soltera, debes elegir a Jack o Rex durante el sueño. Si te vas con el primero, irán a Las Vegas, Paul aparecerá y le propondrá matrimonio.

Entonces, debes rechazar la propuesta y tendrás la opción de que Cami se quede sola. Si te decantas por Rex y van a presentarse a Las Vegas, él le preguntará a dónde quiere viajar.

Sin embargo, podrás optar por rechazar el viaje. Finalmente, Cami se quedará soltera y dedicada a construir su carrera en el mundo de la música y abrirá su propio sello discográfico.