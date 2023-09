5 películas interesantes en Netflix, HBO Max y Disney+ para ver cuando te sientes aburrido

Todos tenemos días en los que estamos completamente aburridos y sin nada que hacer. En esos momentos, no hay nada mejor que ver una película para romper con la monotonía.

Te puede interesar: 5 películas en Netflix que debes ver antes de que las borren: se van esta semana

No obstante, no puede ser cualquier filme, sino uno con una historia interesante que capte tu atención de inmediato, te proporcione una intensa emoción y no te permita apartar la vista.

Por fortuna, los servicios de streaming como Netflix, HBO Max y Disney+ están repletos de proyectos con tramas realmente fascinantes que te mantienen ansioso por saber qué pasará.

Películas para ver en streaming cuando estás aburrido

Así que, si atraviesas uno de esos instantes de aburrimiento extremo y tiempo libre, te presentamos cinco películas en las plataformas mencionadas ideales para superar el tedio.

Las producciones en la lista te garantizan emoción al instante y abarcan varios géneros cinematográficos por lo que hay algo para todos: desde comedias y dramas hasta thrillers.

Dos tórtolos (2020)

Issa Rae y Kumail Nanjiani protagonizan esta comedia en la piel de Leilani y Jibran, una pareja al borde de la ruptura que termina involuntariamente enredada en un extraño asesinato.

Mientras dedican sus fuerzas a limpiar su reputación y desenmarañar el caso, los tórtolos deben averiguar cómo su relación amorosa y ellos pueden subsistir a los inesperados eventos.

Se puede ver en Netflix.

El observador (2022)

Los amantes del terror pueden matar el aburrimiento con este thriller encabezado por Maika Monroe. La trama sigue a una actriz que se acaba de mudar con su prometido a Rumania.

En su nuevo hogar, la protagonista nota que un vecino no deja de observarla. A partir de entonces, la sensación de que es perseguida la agobia. A la par, un asesino serial ataca cerca.

Se puede ver en HBO Max.

La leyenda del tesoro perdido (2004)

Nicolas Cage es el héroe de esta aventura como Benjamin Franklin Gates, un historiador de una familia que ha buscado por generaciones el tesoro escondido por los Padres Fundadores.

Ben encuentra una pista definitiva, pero un peligroso hombre se entera. Para impedir que lo robe, busca ayuda de un genio de la tecnología y la conservadora de los Archivos Nacionales

Se puede ver en Disney+.

Batman (2022)

Aunque no seas fanático de Batman, esta película llena de suspenso, drama y acción sobre el famoso superhéroe de DC Comics y encabezada por Robert Pattinson te mantendrá cautivado.

En su segundo año como “El caballero de la noche”, Bruce Wayne afronta su mayor reto cuando un asesino llamado el “Acertijo” ataca a la élite de Gotham y le deja pistas crípticas.

Se puede ver en HBO Max.

Lo imposible (2012)

Los amantes del drama valorarán el aburrimiento con esta trama basada en hechos reales. La cinta sigue a una pareja y sus tres hijos en sus vacaciones de Navidad en Indonesia en 2004.

En la mañana del 26 de diciembre, mientras se bañan en la piscina de su hotel, un tsunami arrasa con el lugar y los dispersa. Entonces, la familia debe luchar para sobrevivir y reunirse.