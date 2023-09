¿Qué son las mujeres NoMo? Vanessa Claudio dice adiós a la maternidad: “no me quita el sueño”

Vanesa Claudio, se convirtió en una de las mujeres que lidera a las mujeres NoMo. La conductora llegó a sus 40 años y reveló que decidió renunciar a la maternidad, una decisión que tomó tras empezar la nueva faceta que empieza en su vida.

Durante entrevista con el programa Venga la Alegría dejó claro que tener un hijo no es algo que tenga dentro de sus planes, pues ya cerró por completo la posibilidad y se encuentra complacida con su decisión.

“Cambio de piso. (La maternidad) yo creo que para mí es un barco que ya zarpó y se fue. Pero muy feliz, no es algo que tampoco me quite el sueño”, dijo.

¿Qué son las mujeres Nomo a las cuales se unió Vanessa Claudio?

NoMo es la abreviatura en inglés de Not Mothers (No madres), un término que cada vez cobra más fuerza entre las mujeres que deciden renunciar a la maternidad ya sea por deseo o por problemas de fertilidad. Entre ellas se encuentra la presentadora.

Aunque a Vanessa le llegaron a recomendar congelar sus óvulos para tener la posibilidad de ser madre en un futuro, ella decidió no hacerlo

“Lo consulté, vi doctores para poder hacerlo, se me recomendó hacerlo. Pero la verdad yo dije, me propuse que si yo pasaba esa edad, ya yo no quería ser mamá porque siento que el riesgo es tan grande. No sé, cómo me hubiera gustado a lo mejor más joven para poder estar más presente en la vida de un niño”, ahondó.

La también modelo y reina de belleza agregó que traer un niño al mundo no es su prioridad, pese a que respeta a las mujeres que así lo desean y forman una familia.

“No es algo que yo muera, hay mujeres que tú dices ‘muero por ser mamá’, yo no soy esa, respeto a las que sí, pero yo no”, recalcó la ex conductora de programas como Este es mi estilo, La más draga y Venga la alegría.

La boricua se ha sumado a la lista de mujeres que dejan atrás la obligación de ser una mujer con hijos para comenzar a vivir sus propios objetivos y deciden romper el mandato de la maternidad como proyecto único de vida.

Si bien muchas las mujeres ven obstaculizado su deseo de ser madre por problemas en la fertilidad, hay otras que simplemente no desean seguir los pasos de sus madres o abuelas, porque no les atrae el hecho de dedicar su vida al cuidado y la crianza de un hijo y en su lugar le dan prioridad a su crecimiento personal y profesional.