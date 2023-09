Marc Anthony disfruta bailar con otra mujer mientras Nadia Ferreira lo ve ¿lo disfrutaría ella también?

Marc Anthony y Nadia Ferreira son una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo que tienen 8 meses de casados y un hermoso hijo.

Aunque han recibido muchas críticas por su diferencia de edad, y por lo rápido que se casaron, la pareja ha demostrado que se ama de verdad y no les importa el qué dirá.

Ellos están disfrutando su relación, especialmente ahora que tienen un hijo juntos, y recientemente se fueron de paseo en su lujoso yate con famosos amigos.

Marc Anthony y su polémico baile con otra mujer frente a Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira se tomaron un descanso en su labor de padres este fin de semana y disfrutaron de un divertido paseo en yate con famosos como Lele Pons, Guaynaa, Greeicy, Mike Bahía, y Camila Cabello, y compartieron videos y fotos en las redes.

En uno de los videos que ya circula en redes se ve al cantante bailando salsa con otra mujer que no era Nadia, y se trata de Greeicy, y todo esto frente a Nadia.

En el video se ve a ambos muy felices y animados bailando, pero a muchos les pareció poco apropiado ya que estaban frente a sus parejas, y comenzaron a criticar a Marc Anthony.

Sin embargo, por lo que se puede ver en el video , Nadia está sentada frente a ellos, viéndolos bailar, y en lugar de ponerse celosa o molestarse, los aplaude y hasta baila mientras está sentada, demostrando que le daba gusto verlos bailar.

Otros también criticaron a la pareja por irse de paseo y no llevar a su hijo, pero no es la primera vez que reciben críticas por cualquier cosa que hacen, o no hacen, y simplemente prefieren evadir las críticas.

La pareja sin duda disfrutó con amigos, y aunque Nadia no llevó bikini, lució un short floreado rosa con una blusa de mangas largas, se ve que disfrutó mucho y es un tiempo necesario para toda mamá.