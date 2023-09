Luis Fonsi rompe el silencio sobre su divorcio de Adamari López: ¿Qué dijo el cantante?

Ha pasado más de una década, desde la separación de Luis Fonsi y Adamari López, y ahora el cantante decidió hacer una serie de declaraciones sobre lo que vivió con la conductora, luego de haber permanecido al margen por tanto tiempo.

Cabe señalar que, en diversas ocasiones, la también ha compartido varios detalles sobre el matrimonio que tuvo y todo lo que vivió al lado del intérprete de “Despacito”, lo que ha generado varias polémicas.

¿Qué dijo Luis Fonsi?

En una entrevista para “Molusco TV”, el artista puertorriqueño compartió detalles de su ruptura, lo que más llamó la atención fue que dijo que el amor entre ellos se fue apagando.

“No he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera, la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, o iba a quedar yo como el malo”, expresó Fonsi.

Luis aseguró que ahora piensa de forma diferente, pues se encuentra en una etapa de su vida en la que ahora quiere estar enfocado en su familia.

“Por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó, porque ya pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo. Tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad”, añadió.

Luis Fonsi recuerda con cariño la relación con Adamari

Además, el cantante aseguró que sólo se queda con lo bueno que tuvo en su relación, y que no hay rencores.

“No me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos. No funcionó, no todas las relaciones funcionan y es la realidad y nos pasa a todos y uno sigue para adelante y sigue siempre con una sonrisa”, dijo Fonsi.