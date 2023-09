Las frases que Shakira tuvo que eliminar de su sesión con Bizarrap, para evitar demandas de Piqué

La “Music Session #53″, de Bizarrap en colaboración con Shakira, ha sido uno de los temas más escuchados de este 2023, pues la cantante expuso algunos detalles de su separación de Gerard Piqué.

Ahora, el productor argentino confesó que la colombiana tuvo que eliminar algunas frases, con el propósito de evitarse problemas legales con su expareja.

¿Shakira eliminó partes de la canción con Bizarrap?

En una entrevista con el canal de YouTube “Molusco TV”, Bizarrap contó que su colega tuvo que quitar algunas palabras y frases de la versión original.

“Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes, porque luego podían pasar cosas... cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave”, dijo.

El argentino confesó que él agregó la parte de “sal-piqué”, pues originalmente se había pensado como: “a ese ají le falta más pique”.

La mención de Clara Chía

Algo que llamó la atención, en su momento, fue la forma en la que la colombiana incluyó el nombre de la nueva novia del exfutbolista.

“Shakira sacó el “clara-mente.... Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a rimar, pero la compositora fue ella”, agregó.

El argentino reconoció todo el trabajo que hizo la cantante, para que la canción fuera todo un éxito.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera. Siempre canta lo que siente, yo le puedo mandar temas, pero si no lo ha vivido o sentido no lo va a cantar. No es como cualquier artista. Shakira tiene que vivirlo, ella cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está en despecho, te hace una canción de despecho y te hace sentirlo”, explicó.

El éxito de “Music Session #53″

El productor suele trabajar con diversos artistas para crear nuevos temas, y en enero de 2023 lanzó la colaboración con Shakira, que lleva ya más de 611 millones de reproducciones.