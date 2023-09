Michelle Rodríguez: la actriz que está rompiendo con los estereotipos de gente de talla grande

Sin duda, la actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez ha comenzado a cambiar los estereotipos de los medios masivos de comunicación al convertirse en una figura recurrente y exitosa pese a ser una mujer de talla grande, situación que en el pasado o en otras circunstancias le habría impedido tener tanta exposición mediática.

En el pasado, las personas de talla grande no tenían cabida en los medios de comunicación en papeles estelares y solo aparecían en roles graciosos y cómicos y qué decir de las portadas de revista, en las que una imagen de ese tipo de personas estaba implícitamente prohibida, pero todo eso ha ido cambiando y Michelle Rodríguez ha contribuido desde su trinchera.

La actriz de 39 años sorprendió al mundo a principios de 2023 al convertirse en la portada de la revista Marie Claire México, un lugar que hasta hace algunos años solo estaba destinado a mujeres con cuerpos delgados o esculturales o incluso de test blanca y características físicas de tipo anglosajón.

“Con una personalidad única, Michelle se ha caracterizado por el carisma que transmite a través de la pantalla, aunado a discursos que rompen con el pasado, inspiran en el presente y vislumbran un futuro libre de prejuicios, así es como protagoniza la portada de febrero de Marie Claire”, escribió la famosa revista al anunciar la portada de Rodríguez.

Pero la irrupción de Michelle en una portada como esa es el resultado de su constante esfuerzo, dedicación y lucha para hacerse un espacio protagónico en los medios de comunicación, en los que, según las reglas no escritas, no tenía cabida debido a su apariencia física, pero que logró romper gracias a su talento.

Infancia Michelle Rodríguez

De Xochimilco para el mundo

Actriz, cantante y standupera. Michelle Rodríguez nació en la ciudad de México. Desde siempre quiso ser actriz, pues ella sabía que poseía un talento que su familia y amigos le hacían saber pero cuando fue momento de decidir a qué se quería dedicar optó por la licenciatura en diseño y comunicación visual en la UNAM.

Sin embargo, llegó un momento en el que se dio cuenta que no estaba siendo feliz como diseñadora y decidió dejar todo por estudiar teatro y convertirse en una actriz. Incursionó en el mundo artístico desde 1999, cuando empezó a estudiar doblaje de voz, locución y producción en radio, después tuvo formación en teatro musical y actuación.

Inició participando en algunos proyectos de teatro. Siempre multifacética, actúa, canta, baila, standupea y todo lo hace bien. Fuente de inspiración inagotable que nos demuestra que hay que soñar en grande y que los sueños se cumplen.

La actriz, comediante, conductora y cantante, ha participado en proyectos de teatro y teatro musical, como ‘Mentiras’ y ‘Chicago’. En cuanto a televisión, ha actuado en ‘40 y 20′, serie de Televisa, ‘Run Coyote Run’, serie de FOX, y formó parte de la primera temporada del reality show ‘Last One Laughing’, para Amazon Prime.

En cine, Michelle Rodríguez ha sido parte de ‘Cómo cortar a tu patán’, una de las películas más taquilleras de 2017, y ‘Mirreyes VS. Godínez’, comedia que se encumbró en la taquilla mexicana de manera histórica durante 2019. Recientemente, estrenó ‘I carry you with me’, en el marco de la edición de 2020 del Festival de Sundance, y el largometraje fue galardonado con el Premio del Público y el Premio a la Innovación.

Además, ha incursionado en el mundo del doblaje en películas como ‘La Dama y el Vagabundo’ (2019), ‘Trolls 2′ (2020), ‘Bob Esponja: Al Rescate’ (2020) y ‘Súper-Mascotas’ (2022).

Michelle Rodríguez

Su propia serie

El logro más reciente en la lista de esta multifacética actriz es la creación de su propia serie inspirada en su adolescencia, llamada ‘La Flor Más Bella’, para la plataforma Netflix.

Esta producción de Netflix México, estrenada a finales del 2022, tiene como protagonista a Esmeralda Soto, quien le da vida a una Michelle, en la época de preparatoria, donde atraviesa por problemas relacionados a los estándares de belleza e incluso se involucra en un enredo amoroso.

A través de la comedia y situaciones no cercanas a la realidad, “La Flor Más Bella” y la historia de Michelle logra transmitir un mensaje sobre la importancia de eliminar las etiquetas de la sociedad, creer en uno mismo y cumplir nuestros sueños, por locos que parezcan.