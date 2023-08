Fuertes revelaciones hace el team infierno en el final de temporada de Pinky Promise

El controversial Team Infierno que se formó en La Casa de los Famosos vuelve a juntarse para un épico episodio del programa Pinky promise y aunque en esta oportunidad no estuvieron Nicola Porcella y Apio Quijanno, sus otros integrantes: Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio se encargaron de dar controversiales declaraciones.

Los seis famosos se convirtieron en los más comentados del reality ante la amistad que formaron tras compartir habitación y al tratarse de los participantes que llegaron hasta la gran final, que pese a que compitieron entre ellos mismos, la amistad continuó tras su salida, aunque no se puede negar que hubo algunos encontronazos.

Las revelaciones del Team Infierno en Pinky Promise

Para nadie es un secreto que Wendy Guevara se convirtió en la más querida del programa, lo que la llevó a consagrarse como la ganadora de los 4 millones de pesos en una final que se disputó junto a Nicola.

Ambos se encargaron de dar el mejor contenido para los espectadores tras la amistad que forjaron, la cual llegó a confundirse con un romance, pero también los momentos divertidos que protagonizaron.

Es por ello que la influencer tiene muy claro que ella fue de las que mantuvo el rating del show y no tuvo problemas en lanzarselos en cara.

“En este reality fui yo… y bueno es la verdad”, expuso.

Además, expuso como en una oportunidad intentó quitarse su bata de baño y al darse cuenta sus compañeros estaban observándola.

Asimismo, Emilio quien fue criticado en varias oportunidades por dejarse manipular y por estar de chismosos con ambos equipo, confesó que pese a las habladurías llegó a la final.

“La verdad no me arrepiento y si me manipularon que bueno porque llegué a la final”, enfatizó.

Sergio Mayer también se encargó de lanzar veneno al retomar lo que fue su disputa con Ferka a quien le dijo que no merecía estar en el programa por no ser famosa, por lo que volvió a remarcarlo.

“Le dije es la Casa de los Famosos, no tiene anda que hacer aquí”, expuso.

Para aumentar la disputa entre el equipo más famoso, Guevara expuso como Sergio intenta colgarse de la fama de su esposa Issabela Camil quien fue novia de Luis Miguel, aunque este también le lanzó con todo a Poncho por el apoyo que recibió de su esposa, Marcela Mistral, lo que llevó a mantenerlo en la final, pero este repicó aseguran que también recibió apoyo de su compañera de vida.