¿Cancelado? Infidelidades de William Levy hacen estragos en su carrera y rechazan su nueva telenovela

William Levy es uno de los galanes más cotizados en el mundo de la actuación ante la amplia trayectoria que tiene, la cual lo ha llevado a protagonizar distintas telenovelas. El galán cubano ha ido escalando gracias a su talento e innegable atractivo físico con el que deleita en cada una de sus producciones.

Aunque Levy ha formado una familia junto a la también actriz Elizabeth Gutiérrez tras más de 20 años juntos y dos hijos en común: Christopher y Kailey, la pareja ha enfrentado distintas polémicas y él ha sido acusado de ser infiel con distintas actrices con las que ha protagonizado.

Pese a los logros que ha conseguido, sus actitudes han sido duramente criticadas, por no valorar a la mujer que lo ha acompañado, mientras que a ella le han pedido tener amor propio y no perdonarle tantas mentiras.

Y es que luego de anunciar a principios de 2022 que estaban separados, meses después se les vio juntos e incluso ella colgó a unas fotografías de sus citas, pese a que él se ha encargado de negarla en todo momento.

William Levy y el rechazo que ha tenido su nueva producción

El artista estrenará próximamente su última telenovela ‘Vuelve a mi’ de Telemundo la cual protagoniza con la actriz Samadhi Zendejas, la joven actriz con la que lo han vinculado amorosamente durante los últimos meses.

William y Samadhi se han mostrado muy cercanos desde que han estado trabajando juntos e incluso ella lo llama “ojitos bonitos” lo que no ha gustado entre los internautas por considerarlo un irrespeto a Elizabeth.

Tras los rumores de un posible romance, son muchos los que han mostrado rechazo por el nuevo trabajo del actor y han expresado el descontento por serle “infiel” a la madre de sus hijos, al punto de que el proyecto está siendo cancelado antes de su debut.

Por si fuera poco, han resaltado como William intentó crecer en Hollywood pero su poco talento actoral no lo dejó surgir y regresó a las telenovelas como protagonista con una actriz que es 13 años menor que él.

“Ya regreso a las telenovelas porque en Hollywood no pudo . Porque es un horrible actor”, “De que le sirve ser guapo y ser mal hombre?”, “Con Mr. peluquin no por favor este hombre no sabe actuar”, “No puedo verlo y pensar en lo mal esposo que es”, “Esta es la nueva o la ex? Ya no se sabe con quien le ha sido infiel a Elizabeth”, “Y siguen apoyando a un hombre que está con todas las que protagoniza”, es parte de los comentarios.