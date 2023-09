Alejandra Guzmán y Frida Sofía se han mantenido alejadas desde hace varios años, el conflicto que habría puesto fin a su relación se desencadenó a través de la denuncia que hizo la modelo en contra de su abuelo; sin embargo, luego del estreno del tema “Milagros”, la cantante rompió el silencio sobre situaciones violentas que pasó con Frida.

También te puede interesar: Frida Sofía responde a la canción que le dedicó Alejandra Guzmán

Pese a que la nieta de Silvia Pinal no ha demostrado interés en recuperar el vínculo con su madre, Guzmán lanzó su último sencillo como un proceso de catarsis, así como también para intentar arreglar las cosas con Frida Sofía, ya que espera que algún día pueda reencontrase con ella.

“Siempre va a estar la esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar de muchas cosas, creo que esa es la mejor manera de volver a empezar”, dijo la cantante mexicana.

Alejandra Guzmán revela agresiones que sufrió de Frida Sofía

Como parte del lanzamiento de “Milagros”, Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a la periodista Pati Chapoy para el programa ‘Ventaneando’, en la cual comenzó a relatar sobre el momento que habría ocasionado la ruptura de su relación con Frida, presuntamente por quitar su apoyo económico.

“Empezó el distanciamiento cuando le quité el dinero, cuando le dije: quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida, ya no le gusto. Creo que ya es tiempo de que haga algo por sí misma para que se sienta orgullosa de sí misma”, señaló la artista.

La joven modelo fue diagnosticada con el trastorno de ‘borderline personality’, por lo cual comenzó a recibir medicación, además de haber sido internada en una clínica, lugar en donde supuestamente golpeó a una compañera. Al respecto de este suceso, la presentadora cuestionó a la cantante sobre otro tipo de agresiones en su contra.

“Si (me golpeó) hubo varias veces. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla. Yo creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón, no soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos las dos pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”, agregó Guzmán.