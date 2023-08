Natalia Valenzuela se va de ‘La Isla’ tras enterarse que está embarazada

Después de siete años fuera del aire, el programa ‘La Isla’ está de regreso, la nueva entrega cuenta con características similares a las anteriores, no obstante, fue presentada desde Turquía, lo que representa nuevo desafíos, así como también un elenco renovado, entre los que se encontraba la conductora colombiana Natalia Valenzuela.

El famoso reality show de aventura comenzó este lunes 28 de agosto, aunque han pasado muy pocos días del estreno, Natalia tuvo que anunciar frente a las cámaras y a sus compañeros que tendría que retirarse, ya que recibió la noticia de que está embarazada de su segundo bebé.

Natalia Valenzuela se va de ‘La Isla’

A pocos días de haber comenzado con las transmisiones, la conductora solicitó recibir atención médica, puesto que comenzó presentar los típicos síntomas de un embarazo, luego de confirmarlo se dirigió a sus compañeros para revelar que espera a su segundo bebé.

“Me siento contrariada. Lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Son esas cosas de las vida que te cuestionas ¿por qué ahora? y ¿por qué en este momento? Pero ahí es cuando te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios que son perfectos. Estoy embarazada”, dijo.

Valenzuela aseguró que era algo que llevaba tiempo buscando, pero que la noticia la tomó por sorpresa; sin embargo, no dudo en poner en primer lugar su salud, en especial después de la perdida que sufrió en 2022, por lo cual decidió abandonar la competencia, convirtiéndose en la primer eliminada de ‘La Isla’.

Pese a que sus compañeros se mostraron tristes y desconcertados, también se tomaron un momento para felicitar a Natalia, además de despedirla entre abrazos y aplausos, deseando sus mejores deseos para esta nueva etapa.