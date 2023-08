¿Mintió? Eduin Caz dijo que sufrió cáncer, no le creen y le piden respeto para quienes lo padecen

Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, se mantiene como uno de los cantantes más polémicos del momento, ya sea por sus presentaciones o por su vida sentimental la cual ha quedado empañada por haberle sido infiel a su esposa Daisy Anahí. Pero ahora ha sorprendido al revelar que estuvo batallando contra el cáncer.

El intérprete había dado señales de problemas de salud tras aparecer en algunas oportunidades en el hospital, pero en aquel entonces muchos pensaron que se había sometido a una cirugía estética por la manera en la que bajo de peso drásticamente.

Además, hace unas semanas había hablado de un posible retiro de los escenarios para compartir más tiempo con su familia, pero ahora ha revelado lo que realmente sucedía en su vida, situación que decidió mantener oculta.

Eduin Caz y su polémica confesión

El líder de Grupo Firme sorprendió al revelar durante una presentación la banda lo que ha venido ocultando desde hace un tiempo al mencionar que había luchado contra el cáncer de esófago y mostró las cicatrices de la operación correspondiente.

“Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la verga. Una hernia hiatal que se va complicando, se va complicando y a mí me valió. Entonces, eso se hace algo que se llama esófago de Barret y eso se hace cáncer”, mencionó durante su show en la Feria Potosina.

Eduin manifestó cómo se sintió al momento de conocer su diagnostico y las medidas que tomó.

“Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo, el 4 de noviembre [de 2022], frío, dije: ‘me cargó la verga, pero busqué a los mejores doctores y me operé. Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al Bergamo [súper bien]”.

Su hermano Jhonny Caz, quien estaba a su lado, gritó emocionado “¡Vencimos al cáncer”. Sin embargo, sus palabras no convencieron pues recordaron las presentaciones donde se mostró bebiendo alcohol y hasta borracho, por lo que le pidieron respeto por las personas que verdaderamente han padecido o incluso están lidiando con esta enfermedad.

“Nunca tuvo cáncer y la verdad no mas dice eso para llamar la atención tenia una hernia que se la curo más bien el sufre de alcohol”, “Pero nunca dejo de tomar, desvelarse, comer comida chatarra”, “El cáncer de su vida llamado en la vida real alcohol y drogas”, “Puedes tomar excesivamente con Cáncer?, no le creo”, “Y por eso tomaba tanto? No por andar de negativa pero aunque lo hubieran detectado a tiempo el alcohol es lo último… más bien ni está en la lista de lo que puedes andan tomando…. Esperó que sea rollo pero se me hace un poco desagradable para los que tristemente están o han pasado por esa enfermedad”, han comentado.