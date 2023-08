Miley Cyrus revela que jamás audicionó para Hannah Montana: Este sería su papel

Hannah Montana fue el papel que llevó al estrellato a Miley Cyrus La cantante contó que ese personaje no era para ella, pero la esperaron para dárselo. (Instagram @mileycyrus X @DisneyplusES)

Un nuevo capítulo en su vida está escribiendo la cantante estadounidense Miley Cyrus, de 30 años, pues este viernes 24 de agosto lanzó su más reciente tema “Used to be young”, que se posicionó rápidamente en Youtube y ya cuenta como 10,8 millones de reproducciones en la plataforma, dejando atrás a los sencillos de Selena Gómez y Ariana Grandes, quienes también estrenaron ese día.

Este tema revoluciona porque la exchica Disney se revela contra es Miley alocada que estuvo en boca de todos por su conducta: “Sé que solía estar loco. Sé que solía ser divertido. Dices que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven. Tú me dices que el tiempo me ha cambiado, está bien, he tenido una buena racha. Sé que solía ser loca, eso es porque solía ser joven”, es parte de la canción.

Pero, esto no fue todo, la también compositora sacó una serie de video en su cuenta den Tik Tok en los que revela cómo han sido sus 30 años. En Instagram contó que este tema lo escribió hace dos años atrás cuando se sentía “incomprendida” y aseveró que esta canción “es sobre honrar lo que hemos sido, amar lo que somos y celebrar en lo que nos convertiremos”.

“Antes de Hannah Montana era Miley”

La artista contó, hasta ahora, en 10 videos en Tik Tok su evolución como artista y como mujer. “A veces siento que mi vida comenzó cuando nació Hannah Montana. Pero, antes de Hannah estaba Miley. Mi fantasía era iluminar el mundo con risas, música y momentos icónicos que duran más allá de mi vida. Décadas después sigo cumpliendo mi propósito por el amor que me brindan mis fans”, expresó la estrella musical.

Y es que su personaje en Disney fue la que la llevó al estrellato que no estaba en sus planes. Apenas tenía 12 años cuando fue a un casting para la nueva serie, su meta era quedarse con el papel, pero jamás soñó con ser la protagonista, pero lo consiguió y todo cambió para siempre.

“Con esta audición conseguí ser Hannah entre miles de aspirantes. En el 2004, cuando estaba en la escuela secundaria empecé el proceso de audición para Hannah Montana y originalmente no estaba audicionando para Hannah, estaba audicionando para la mejor amiga, Lilly (Truscott), y me escribieron para decirme si podía grabar como Hannah”, detalló la actriz, mientras mostraba un video de su popular personaje.

Prosiguió: “Ya habían elegido a muchos personajes, así que yo era demasiado pequeña y joven para encajar en ese grupo, entonces, filmaron un piloto sin mí. Había pasado cerca de un año, seguía siendo animadora, seguí yendo a la escuela y luego me volvieron a llamar, me dijeron que querían darme una nueva oportunidad ahora que había crecido”.

Miley voló a Los Ángeles para demostrarles que “había madurado y tenía aparato en los únicos seis dientes que tenía” y así fue como se quedó con el protagónico. Luego todos los padres debieron ir al casting y el agente encargado le dijo a Cyrus: “Tu papá es tan lindo, sería increíble que pudiera interpretar a tu padre en la serie. Pero no sabemos si eso es realmente posible”.

La madre de ella intervino y consiguió que fuera a California a hacer una audición y en la que quedó.