Gloria Trevi presume su bikini “perfecto” en la playa, pero preocupa por verse “demacrada”

Un fin de semana totalmente relajado disfrutó la cantante mexicana Gloria Trevi a bordo de un yate. Allí presumió sus curvas a sus 55 años e impresionó, de distintas formas a su público. Actualmente, la estrella está promocionando su bioserie, que desde el 11 de agosto está disponible en Vix y el próximo lunes será transmitido en el Canal de las Estrellas, a las 9:30, hora de México.

“Ellas soy yo: Gloria Trevi” cuenta en 50 capítulos la historia de la artista, quien se interpretará a ella misma en la a etapa en que sale de la prisión y vuelve a retomar su vida. Más de 70 testimonios respaldan la trama y con los que se busca “visibilizar estos temas e intentar que no sucedan más. Es una historia de resiliencia. Esto hace algunos años no hubiera sido posible, en este momento sí”, manifestó la productora Carla Estrada.

Ahora la cantante está disfrutando de sus días libres y mostró los mejores trajes de baño para lograr un bronceado perfecto. En su cuenta de Instagram publicó varias fotografías: “Les voy a compartir momentos hermosos de unos días de “descanso” en familia… Estuvieron bien cansados. (...) Este es un traje de baño con el q me siento cómoda es un poquito de abuelita 🤣🤣🤣 pero me gusta la onda pinup🥰”.

Gloria Trevi en traje de baño. La cantante sorprendió a los internautas con su delgadez. (Instagram @GloriaTrevi)

Detalló la cantante de “No querías lastimarme” lució un bikini azul marino, que cubría su abdomen y realzaba si silueta, y lo acompañó con un brasier strapless en rayas blancas y azules, así como otro en el mismo tipo, pero en tono negro y blanco. Sin duda, se veía estupenda. Además, confesó que siempre “batalla” para agarrar un poquito de color durante sus días de playa o piscina.

Mientras algunos exaltaron su belleza, otros se concentraron en destruir su imagen: “No sé qué le está pasando a las artistas mexicanas últimamente, Itatí Cantoral y Gloria Trevi. Bueno y esta dominicana que están demasiado delgaditas y demasiado blanquitas 😂 Gloria Trevi en sus comienzos era acuerpadita con colorcito”, “Cuando te vea te voy a llevar una lata de atunes, ¿qué quieres, de agua o de aceite?”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso hasta la actriz Itatí Cantoral llevó su parte, pues ella le comentó con un corazón, mensaje que también se lo respondieron: “¡Se ve demacrada! ¡Qué buena amiga eres! que no más mandas corazones. Pen**ja!”, le escribieron, pues hay que recordar que recientemente ella también fue blanco de algunos haters cuando posó en traje de baño.

Esta no es la primera vez que el aspecto de Trevi acapara la atención, pues en el año pasado cuando estuvo como invitada en el programa de Adrián Uribe también cuestionaron su peso, razón por la que salió a defenderse y les dio una lección de amor propio: “Me la pasé con madre Adrián!!!😝 ah y a los q me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok 😂😂😂pa q tomen dos cucharadas🤣🤣🤣 me tengo q gustar yo! …Y yo me gusto❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥💃🏻💃🏻💃🏻”.