‘Ella era bonita’: así es el k-drama en HBO Max que es comparado con ‘Betty, la fea’

HBO Max sabe de la popularidad de las series surcoreanas en el mundo. Por eso, la plataforma de streaming ha procurado agregar incontables k-dramas de todos los géneros a su amplia biblioteca.

Una de las tramas hechas en Corea del Sur más interesantes en su catálogo es Ella era bonita, una exitosa producción del canal MBC que conquistó a las audiencias en su país de origen en 2015.

La historia ha llamado la atención en Latinoamérica porque ha sido comparada con la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Y es que, aunque no es una adaptación, comparten varios aspectos.

Tanto el melodrama escrito por Fernando Gaitán como la ficción coreana siguen a mujeres poco atractivas que se enamoran de sus odiosos jefes en un trabajo relacionado al mundo de la moda.

Si amaste las vivencias de Beatriz Pinzón en Ecomoda y ahora quieres ver este “dorama”, te contamos todo lo que necesitas saber antes de comenzar a disfrutarla en el servicio de Warner Discovery.

Hwang Jung-eum y Park Seo-joon protagonizan 'Ella era bonita' | (MBC)

¿De qué va la serie Ella era bonita?

Ella era bonita narra la historia de la tenaz y noble Kim Hye-jin. En su infancia, ella era una niña proveniente de una familia rica que llamaba la atención debido a su gran belleza natural.

Hye-jin tenía entonces una gran amistad con Ji Sung-joon, un niño rellenito y tímido que sufre de baja autoestima. Lamentablemente, deben separarse cuando la familia del menor decide mudarse.

Antes de marcharse a EE. UU, él le confiesa su amor. Tres lustros después, regresa a su patria convertido en un galán y editor jefe de una revista de modas y lo primero que quiere hacer es verla.

Park Seo-joon en 'Ella era bonita' | (MBC)

No obstante, la vida no ha sido tan benevolente con su amiga: la editorial de su familia quebró, su padre murió y tiene psoriasis. Él es incapaz de reconocerla por su aspecto cuando se reencuentran.

Debido a la vergüenza que siente por su imagen, ella se niega a revelar quién es y ruega a su amiga Min Ha-ri que la suplante. Todo se complica cuando consiga su trabajo en la revista de Sung-joon.

En su nuevo trabajo, su mejor amigo de la infancia la menosprecia en muchas ocasiones sin saber su identidad, pero también conocerá a un guapo joven llamado Shin-hyuk que se enamorará de ella.

Hwang Jung-eum en 'Ella era bonita' | (MBC)

Tal como sucede en Betty, la fea, la protagonista atravesará por una gran transformación física y se convertirá en una joven hermosa y segura de sí misma que dejará a todos impactados.

¿Quiénes encabezan el reparto de Ella era bonita?

Ella era bonita está protagonizada por Hwang Jung-eum como Kim Hye-jin. La actriz es reconocida por su trabajo en proyectos como High Kick Through the Roof (2009) y Listen to My Heart (2011),

El galán Park Seo-joon se encarga de darle vida al atractivo Ji Sung-joon. El intérprete ha brillado con sus actuaciones en producciones tales como Kill Me, Heal Me (2015) o Itaewon Class (2020).

Go Joon-hee personifica a Min Ha-ri. La talentosa actriz y modelo ha destacado con sus papeles en tramas como King of Ambition (2013), Untouchable (2017) y Possessed (2019), por citar algunas.

El cuarteto protagónico lo completa Choi Si-won como Kim Shin-hyuk. El actor que alcanzó la fama como parte de Super Junior lo hemos visto actuar en muchas ficciones como Bloodhounds (2023).

Choi Si-won en 'Ella era bonita' | (MBC)

¿Cuántos episodios tiene Ella era bonita?

El k-drama cuenta con un total de 16 episodios de alrededor de una hora de duración que querrás ver seguido en HBO Max.

Go Joon-hee en 'Ella era bonita' | (MBC)

¿Hay tráiler de Ella era bonita?

Sí hay un avance de Ella era bonita en YouTube que resume la premisa de la serie sin develar ningún dato importante de la trama.