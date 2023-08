Tefi Valenzuela rompe en llanto tras burlas en el Hotel VIP y nos recuerda que del cuerpo ajeno no se habla

El reality Hotel VIP comenzó la semana pasada y con solo unos días ya ha causado sensación y está ganando muchos fans.

Recientemente, la concursante Tefi Valenzuela, quien es modelo, actriz y cantante peruana, no pudo contener las lágrimas al sentirse agredida por unos chistes que hicieron sobre ella.

Tefi Valenzuela llora tras recibir burlas en el Hotel VIP en show de chistes por sus compañeros

A través de un video compartido por la cuenta oficial del Hotel VIP se ve a Tefi Valenzuela afectada y llorando por los chistes que hicieron sobre ella sus compañeros y comediantes Tello y Chevo.

Y es que los comediantes la hicieron quedar como si fuera una mujer “fácil” que se acuesta con cualquiera para tener lo que quiere, y eso la hizo sentir mal.

“Por tener un cuerpo así yo tengo que ser, no se como lo que dijeron de Acapulco Shore que no se que mierda (…) Me jode que me hagan esas bromas estúpidas porque yo creo que nunca les he faltado el respeto tampoco a ellos”, dijo la joven, sin poder evitar llorar y sentirse mal.

Esto nos recuerda que nadie tiene derecho de juzgarte ni hablar de ti por tu figura, y mucho menos un hombre, y es momento de entenderlo y respetarnos de una vez por todas.

“Ese seudo comediante se pasó de listo ! Y ninguna mujer tiene por qué ser criticada ni por su cuerpo ni por cómo lleve su vida !”, “TEFI tiene razón, lo único bueno que Tello y el otro le pidieron disculpas x lo ocurrido. Tu muy bien TEFI 👍”, " tú eres una mujer valiosa ! Y solo las personas valiosas podemos reconocernos !”, y “ya basta que nos juzguen por nuestro cuerpo, Tefi y todas merecemos respeto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Tefi expuso uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos las mujeres y es importante que tanto otras mujeres como los hombres aprendan a respetarnos y no seamos juzgadas por ningún aspecto y menos el físico.