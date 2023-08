El gesto de Beyoncé en pleno concierto para exhibir sus imperfecciones

Beyoncé la ha estado dándola toda en su gira ‘Renaissance Tour’ donde ha deslumbrado con su talento y su innegable belleza que ha resaltado con looks despampanantes. La diva del pop ha subido al escenario con looks que han quedado para la historia y que muy seguramente otras famosas repliquen al tratarse de una de las mujeres más admiradas de la industria.

Sus curvas han deleitado con cada paso de baile mientras van al ritmo de su potente voz, por lo que son muchos los que la han calificado como toda una Diosa. A sus 42 años la Queen B regresó a los escenarios con todo, pero también se ha encargado de mostrarse cercana y real frente a su audiencia.

Con mucha pedrería, lentejuelas, brillo, escotes y hasta armadura, la intérprete ha deleitado y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas artistas ante la calidad de espectáculo que ha ofrecido en sus distintos recitales.

El gesto de Beyoncé con el que demostró sus imperfecciones

Aunque son muchos los elogios que ha recibido Beyoncé ante su belleza y su curvilínea figura, es tan real como cualquier otra mujer, por lo que quiso dejar claro frente a sus fans que tiene imperfecciones como cualquier mujer.

Beyoncé se despojó de los prejuicios para mostrar su versión más natural mientras cantaba y minimizar algunas quejas de las mujeres por los rollitos de más o la flacidez, pues aunque todo parece perfecto en ella, también cuenta con dichas “imperfecciones”.

Mientras cantaba su tema ‘Flaws and All’, donde habla del amor pese a las imperfecciones, hizo un gesto en el medio de su barriga y su papada para luego sacudir sus brazos mostrando que también tiene “alitas de murciélago” pero esto no le preocupa.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos le agradecieran que se mostrara de tal manera y visibilizara los cuerpos reales, para terminar con la pauta de solo presumir cuerpos perfectos.

“Que es una mujer real ! Y no nos vende una imagen de cuerpos perfectos… Diosa”, “Es una reina que no escapa de la realidad, eso quiere mostrar. Los artistas son seres humanos y ella quiere no lo olvidemos, la aplaudo de pies”, “Es demasiado bella. Antes me lo parecía y cuando la vi hace poco lo comprobé!”, “Somos imperfectas”, “Ya puedo decir que no tengo brazo de tía. Tengo brazo de Beyoncé”, han comentado.