El duro golpe de Laura Zapata a Thalía en su cumpleaños: le dicen “Señora sea madura con su hermana”

Thalía estará de cumpleaños este sábado 26 de agosto, y seguro lo celebrará por todo lo alto con su familia y amigos más cercanos.

Y es que la famosa acostumbra a hacer lujosas fiestas y celebraciones y más de cuando se trata de sus 51 años.

Sin embargo, existe alguien de su familia con quien no se lleva bien y se trata de su hermana, la también actriz, Laura Zapata.

Y es que desde hace años las famosas se han llevado bien y su relación ha pasado por altos y bajos, pero en los últimos meses, desde la muerte de su abuelita, ya no se hablan.

Laura Zapata da duro golpe a Thalía en su cumpleaños y la critican

Recientemente Laura Zapata dio una rueda de prensa, y en ella le preguntaron por Thalía, su relación con ella y si la felicitaría en su cumpleaños.

Ante esto, la actriz respondió de forma sarcástica, dejando claro que las cosas no están nada bien entre ellas y aún la tiene bloqueada de las redes, algo que ya había dicho hace meses.

“Gracias por recordármelo. Si me acuerdo el sábado le mando una felicitación, ah no porque la tengo bloqueada”, dijo riéndose en forma de burla.

Ante esto, muchos le piden que ya madure y haga las paces con la cantante, pues al final, son familia.

El periodista Raúl de Molina dijo en el programa El Gordo y La Flaca “me parece feo que digas esto y creo que como hermana tu debes ser la primera en llamarla y felicitarla el día de su cumpleaños, de verdad, porque es tu hermana”.

Mientras que usuarios en redes le pidieron que deje de ser “tan inmadura” y termine con la pelea.

“El día de mañana que alguna muera, el mundo las verá llorando 😐”, “Laura es una tóxica, hay que mantenerla alejada.”, “Laura siempre envidio a Thalía”, “que mujer tan inmadura, no parece que tuviera 67 años”, “señora ya sea madura con su hermana”, y “solo quiere llamar la atención, Thalía ni la nombra y ella tiene que estar hablando de ella”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Qué pasó entre Thalía y Laura Zapata

Laura Zapata y Thalía se habían mostrado unidas hasta que falleció su abuelita Eva Mange, y es que Laura aseguró que Thalía no quiso ayudarla con los gastos para el funeral de su abuela y la dejó a ella sola.

Luego, Yolanda Andrade aseguró que Laura sí había recibido dinero por parte de Thalía para los gastos de su abuela, y la llamó “mantenida”, lo que a ella le molestó mucho y le pidió a su hermana que saliera a defenderla.