Michelle Pfeiffer sin maquillaje desata suspiros: este sería su secreto para tener piel de 30 a sus 65

Michelle Pfeiffer siempre luce radiante, no importa cómo decida aparecer. Como buen ícono del cine que es, estamos acostumbrados a verla glamorosa en las alfombras rojas, ataviada con los vestidos más elegantes, cabello arreglado y el maquillaje siempre perfecto sin embargo, si algo ha dejado claro es que no teme a mostrarse sin una gota de maquillaje, en la comodidad de su sala.

La actriz de 65 años recientemente sorprendió a todos con una selfie en la que precisamente aparece en su estado más natural.

La razón de esta publicación fue celebrar que llegó a los tres millones de seguidores en Instagram y de paso, presumir que a sus 65 años luce una piel radiante como cuando tenía 30.

“3 millones de seguidores. ¡¡Gracias a todos por pasar el rato conmigo aquí!!”, escribió la superestrella, desatando una lluvia de halagos de seguidores y colegas.

Pero ésta no es la primera vez que Michelle se muestra tan segura al natural en sus redes sociales pues últimamente ha optado por despojarse de los prejuicios que siempre persiguen a las estrellas.

Por supuesto, muchos han decidido no creer que “a su edad” pueda lucir tan perfecta, señalando que “seguramente está llena de cirugías”

El secreto de Michelle Pfeiffer para lucir una piel radiante a sus 65 años

Michelle nunca ha confirmado haberse sometido a ninguna cirugía pero siempre ha sido muy abierta respecto a los cuidados intesivos que tiene con su piel.

En una entrevista con People declaró que ella está recibiendo el envejecimiento con los brazos abiertos pero que eso no implica dejar de tener los cuidados pertinentes para una piel sana. “Ciertamente veo que he cambiado. Simplemente trato de no pensar demasiado en eso. El envejecimiento nos sucede a todos y cada uno de nosotros. Una vez que aceptas eso, te liberas de carga”.

Para empezar, a Michelle le encanta el maquillaje natural. “Todos los días tenía que elegir entre seguridad y rendimiento, ya fuera el maquillaje que usaba para el trabajo o los productos para el cabello que usaba”, dijo en el podcast The Skinny Confidential.

La actriz además sabe que es tan importante lo que te pones dentro del cuerpo como lo que te aplicas por fuera. Y por ello sigue una dieta totalmente vegana. Michelle le dijo a Urbanette que siente que su dieta afecta el aspecto de su piel.

Michelle toma muy en serio los ingredientes de sus productos de belleza.

“Todo comenzó con el nacimiento de mis hijos hace 27 años”, dijo Michelle a Forbes. “Comencé a mirar el mundo a través de sus ojos y, como todas las nuevas madres, a querer protegerlas. Me volví cada vez más consciente de los productos que consumíamos y nos poníamos en el cuerpo, por lo que la transparencia se convirtió en un gran tema para mí”.

Sigue una dieta vegana y un estilo de vida saludable.

Michelle atribuye su brillo a sus hábitos alimenticios. “Llevar una dieta vegana es mucho más saludable y evitas muchas toxinas que podrían envejecer tu piel y tu cuerpo”, le dijo a Urbanette. “Realmente noté una diferencia en mi piel poco después de cambiarme a completamente vegano. Y necesitaba comer frutas y verduras para mantenerme delgado. Honestamente, todo es cuestión de vanidad. Cuanto mayor me hago, más se me ocurre que lo hago para vivir más, aunque el componente de vanidad siempre estará ahí”.

Ella sabe que lo que haces por dentro se nota por fuera. “Es lo que nadie realmente quiere escuchar... es que hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir”, dijo a Woman & Home. “Siempre estamos buscando esa solución mágica y no la encuentran”. existir.”

No hay que temerle al paso de los años

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que el paso de los años es una condena, que cuando llegamos “a cierta edad” dejamos de ser deseables y que no hay forma de conservar nuestra belleza. Pero poco a poco hemos aprendido que no tenemos por qué recargar nuestro valor en opiniones no solicitadas y que no hay un límite para sentirnos hermosas.

Eso sí, para lucir frescas y bellas es importante adquirir hábitos de cuidado que más que “rejuvenecer”, le da salud a nuestra piel, haciéndola lucir espectacular..