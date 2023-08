Jennifer Aniston se pone esperma de un animal para un polémico tratamiento de rejuvenecimiento facial

Jennifer Aniston ha encendido la polémica mundial, al revelar un excéntrico y polémico tratamiento para el rejuvenecimiento facial. “Rachel” en “Friends” se aplica esperma de un animal en el rostro para verse joven a sus 54 años.

Los artistas de Hollywood tienen decenas de tratamientos para mantener su aspecto físico lo más joven posible. El paso de los años los castiga en una industria superficial, que pareciera obligarlos a acudir a métodos excéntricos para mantener la piel.

La hermosa Jennifer Aniston, ex de Brad Pitt, no escapa de estas excentricidades. En una entrevista que ofreció para The Wall Strett Journal, en la que habla de su más reciente éxito, The Morning Show, cuenta lo que hace para lucir joven, a pesar de cruzar la barrera de los 50.

Jennifer cuenta que un esteticista le mencionó un tratamiento que involucraba esperma de salmón. “Primero que nada, dije, ‘¿Hablas en serio? ¿Cómo se obtiene el esperma del salmón?”, dijo Aniston en la entrevista. Confiesa que no sabe si hizo algo, pero accedió al excéntrico método. También confía en las inyecciones semanales de péptidos que pretenden combatir los efectos del envejecimiento. “Creo que ese es el futuro”, añadió en la misma entrevista.

La actriz brilla de nuevo en una serie de televisión con The Morning Show, en Apple TV. Allí hace de Alex Levy, una periodista de 50 años que atraviesa por varias situaciones triviales, en los que se abordan la cultura de la cancelación y el acoso o abuso sexual.

Reese Witherspoon, quien es su amiga en la vida real e interpretaba a su hermana en Friends, la acompaña en el show como Bradley Jackson.