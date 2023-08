¿Bondad o crueldad?: after party para tener fotos, videos y hacer creer que fuiste a Taylor Swift

Solo faltan algunas horas para que se lleve a cabo el primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México. La cantante estadounidense hará su debut en escenarios mexicanos y su presencia ya desata todo tipo de contenidos en redes sociales, incluso memes.

Cosas inusuales suceden alrededor del mundo de Taylor Swift. (Foto: Instagram.)

La estrella del pop mundial ofrecerá cuatro conciertos en la capital del país, pero su figura ya es usada para las reuniones de los swifties, las fiestas temáticas y el after party.

Las redes sociales mueven todo tipo de contenidos previo al primer show de Swift este jueves 24 de agosto. Así como se encuentran cosas interesantes e informativas sobre la cantante estadounidense y de The Eras Tour, también hay cosas inusuales y que parecieran no tener lógica, pero se dan para aprovechar el boom de Taylor Swift.

Para los que no pudieron conseguir un boleto para alguno de los conciertos de la estrella de la música, se prepara Concerts After Parties “para conocer personas que realmente asistieron al concierto y se hará una actividad para intercambiar foto y videos por AirDrop y subirlos como si hubieran estado dentro del For Sol”, puntualizó la publicidad en redes sociales.

¿Bondad o crueldad?, lo cierto es que se realiza como un premio de consolación para esos fans que se quedaron sin una entrada para el concierto, “la música será un playlist para para que olvides que no fuiste”, fue parte del mensaje.

¿Dónde será Concerts After Parties?

Con la etiqueta Dresscode Queer Extravaganza, el after party se realizará viernes 25 de agosto en la Discoteca y sábado 26 en Guilt Nightclub, ubicados en Coahuila 92 en la colonia Roma.