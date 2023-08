Anuel AA más ardido que nunca le responde a Karol G por su tema ‘Mi ex tenía razón’

No hay dudas que Karol G está viviendo su mejor momento profesional y personal, ante los llenazos que ha logrado con sus conciertos en distintos países, además, de los distintos temas que ha posicionado en los primeros puestos de los más escuchados.

La Bichota sigue creciendo como la espuma con su último álbum ‘Mañana será bonito (bichota sesion)’ dejando en alto a las mujeres latinas. Ella ha surfeado las polémicas que le han salpicado por su expareja Anuel AA.

El hombre con el que estuvo comprometida hasta 2019 se ha encargado de usar su nombre en sus redes sociales y conciertos con la intención de reconquistarla, pese a que ella tiene un nuevo amor.

Anuel AA y la indirecta a Karol G

Tras el divorcio de Anuel con Yailin, la más viral, han sido muchos los mensajes que el boricua le ha dedicado a Karol G y aunque ella ha decidido ignorar hasta los insultos hacia su nueva pareja, ha aprovechado su música para responderle al reguetonero y demostrarle que está mejor desde que se separaron.

Así lo hizo con su último tema ‘Mi ex tenía razón’ donde confirma lo enamorada que está de Feid.

Durante los últimos meses, el cantante Anuel AA se ha vuelto muy polémico por tirarle indirectas a sus exnovias, en especial a Karol G. Aunque el artista mostró que se encuentra en una nueva relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, no ha parado de hacer estos comentarios pic.twitter.com/blFEgm5f4L — Oxígeno FM (@radiooxigenoec) August 22, 2023

“Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿pa’ qué le digo que no? si me lo hace mejor”, es parte del fragmento del tema.

A días del estreno de la canción Anuel no se quedó callado y le respondió a La Bichota.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé. Que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”, expresó durante uno de sus conciertos.

Tras conocerse la reacción del boricua, internautas no tardaron en mencionar nuevamente que solo intenta colgarse de la fama que ha conseguido Karol.

“Anuel es un ridículo que no deje ni quiere ver feliz a Karol”, “Karol G quiere tener un hijo con Feid supiste”, “Yo lo que sé es que Karol G y Yailin están mejor sin el porque se consiguieron hombres de verdad que la valoran”, “Ya superala, te quedaste solo”, han comentado.

Aunque la originaria de Medellín no ha blanqueado su romance en redes sociales, en redes sociales han aparecido videos y fotos de ella tomada de la mano junto a Ferxxo y uno de los últimos que se ha hecho viral es de la pareja saliendo de uno de los conciertos de la intérprete mientras él la lleva cargada.