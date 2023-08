Entérate ¿Cómo Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen siendo una familia?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ejemplo de padres divorciados: No quiero que mi hija viva lo que yo viví Aislinn y Mauricio siempre están juntos con su hija Kailani (Instagram: @aislinnderbez / @mauochmann)

Para Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez lo más importante es poder hacer feliz a su hija Kailani, ambos decidieron hacer un esfuerzo y estar con ella en unas vacaciones de verano donde la expareja pudo compartir un descanso que les hacía falta. En las redes sociales de los actores, se ve cómo se disfrutaron estos días junto a su pequeña desde el mar a pesar de que ya no conviven como pareja.

El encuentro familiar se realizó en Zunya, Costa Rica. “Hace meses le prometí a Kai este curso de verano en @zunya. Me quedé en una serie que se graba todo el verano y estaba dispuesta a perder el trabajo si no me daban chance, pero aceptaron parar una semana para que pudiera ir y fue maravilloso”, describió la hija de Eugenio Derbez en la reseña de la publicación.

Asimismo, la artista aclaró cuál era su prioridad, “Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad”, agregó.

Mauricio y Aislinn permanecieron juntos por tres años, en el 2020 anunciaron su separación y cada uno tiene vidas diferentes, pero siempre en contacto por su pequeña. Los internautas agregaron algunos comentarios.

“Que padre que dejaron de ser pareja, pero siempre serán papás. Inteligencia emocional ❤️ Así deberían ser todos los papás divorciados”.

“Excelente por los dos que hacen de la princesa una mejor infancia. Enseñándoles que a pesar que el amor entre pareja acabó pero la familia sigue”.

“Creo que relaciones como esta son de admirar, no todos pueden soportar que tu pareja viaje con la ex, pero EX CON MAYÚSCULAS. Si ellos como padres dan prioridad a su hija por sobre su actual relación es admirable, aplausos para ellos. Un premio a la actual pareja si lo acepta”, son algunas de las expresiones en Internet.