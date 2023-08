Taylor Swift rechaza actuar en el medio tiempo del Super Bowl

Taylor Swift es considerada una de las cantantes estadounidenses más importantes a nivel internacional, es por ello que no sorprende que nuevamente fuera considerada para protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl, no obstante, tal parece que no está interesada en participar.

La intérprete de “Karma” se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, actualmente recorre distintos lugares con su gira ‘The Eras Tour’, además de mantenerse concentrada en el relanzamiento de sus discos como parte del título Taylor’s Version.

ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto de su gira Eras el 5 de mayo de 2023, en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee. La vicegobernadora de California y otros funcionarios electos instaron a Taylor Swift el martes 1 de agosto a posponer sus conc AP (George Walker IV/AP)

Taylor Swift rechaza actuar en el Super Bowl

Beyoncé, Rihanna, Black Eyed Peas, Lady Gaga y Madonna han sido algunos de los artistas que brillaron con su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl; sin embargo, algunos intérpretes se niegan a presentarse en este evento, como es el caso de Taylor.

Taylor Swift (Reprodução/Instagram @taylorswift)

De acuerdo con Hits Daily Double y medios norteamericanos, la cantante de 33 años volvió a rechazar actuar en el espectáculo de la NFL, ya que las fechas llegarían a interferir con los conciertos que tiene pactados para 2024 como parte de la continuación de ‘The Eras Tour’.

Taylor Swift (AP Foto/George Walker IV, Archivo) AP (George Walker IV/AP)

Esta no sería la primera vez que Swift rechaza participar en el evento deportivo, puesto que en años anteriores llegó la misma propuesta a su equipo de trabajo, pero todo parece indicar que se mantiene enfocada en sus planes profesionales, dejando fuera propuestas que no se relacionan con su proyecto.