“Por dentro y por fuera no hay límites”: así es la vida de Sofía Jirau, la modelo de Victoria´s Secret con Síndrome de Down

Sofía Isabel Jirau González es una mujer de 26 años que sorprendió al mundo al convertirse en modelo de la afamada marca de ropa interior Victoria´s Secret pese a nacer con Síndrome de Down, una condición que desafortunadamente limita en distintas áreas de la sociedad a quienes la padecen.

La modelo nació en Puerto Rico en 1997 con Síndrome de Down, que es una afección en la cual las personas nacen con un cromosoma de más, el número 21. El cromosoma adicional se asocia con retrasos en el desarrollo mental y físico, así como con un mayor riesgo de problemas de salud. El síndrome de Down, también llamado trisomía 21, ocurre al azar, y a Sofía, simplemente, le tocó.

Desde niña, la boricua soñaba con ser modelo y empresaria y para sorpresa de muchos, y de ella misma, logró ambas metas demostrando al mundo que por dentro y por fuera, no hay límites. En el 2018, se unió al equipo de la empresa social de innovación, INprende, una organización de desarrollo social dedicada a apoyar las destrezas de profesionales en Puerto Rico.

Meses después, el 26 de marzo de 2019, Sofía debutó como modelo profesional y desde entonces ha modelado en pasarelas nacionales e internacionales. Su carrera como modelo se dio de la mano de INprende y llamó la atención del mundo de la moda por primera vez cuando debutó en el Fashion Week de Nueva York en 2020, en la pasarela de la diseñadora puertorriqueña Marisa Santiago, quien la descubrió al trabajar con ella durante una prueba de vestuario.

Los titulares de moda se escribieron con los nombres de la joven en aquel entonces, hecho que sirvió para llevar su camino a un destino mucho más grande: el de convertirse en la primera modelo con Síndrome de Down.

Sofía Jirau como primera modelo de Victoria’s Secret con Síndrome de Down

El 14 de febrero de 2022 le demostró al mundo entero que no hay límites al convertirse en la primera modelo con Síndrome Down de Victoria’s Secret. The Love Cloud Collection es el nombre de la campaña que protagonizó la puertorriqueña para Victoria´s Secret y compartió protagonismo con grandes nombres como Hailey Bieber y Valentina Sampaio.

En la secuencia donde participó, las participantes mencionaron qué nombre le darían al bra que llevan puesto. Sofía hizo énfasis en que el ‘rosita’ es su color favorito y si tuviera que dar nombre a su sostén le pondría ‘I love it!’. “Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto ¡Soy la primera modelo con Síndrome Down de Victoria’s Secret!”, dijo en su momento la orgullosa puertorriqueña.

Sofía Jirau

¿A qué se dedica Sofía Jirau además del modelaje?

En redes sociales es conocida por su carismática personalidad y sus publicaciones en las que invita a sus más de 600 mil seguidores en Instagram a seguir sus sueños como ella lo hizo al viajar a Estados Unidos para convertirse en modelo. También es una fuerte portavoz de la inclusión y la diversidad en la industria. Quiere dedicarse a la actuación y al baile. Ha sido entrevistada por decenas de medios alrededor del mundo.

Influencer fit

Mantenerse en forma y cuidar su salud es prioritario para ella, es disciplinada en su alimentación y a la hora de ejercitarse. Sofía gusta de cuidar su salud y compartir a sus seguidores en Instagram las rutinas de ejercicio que le han funcionado para mantenerse saludable y en forma.

Empresaria

En el 2019, se convirtió en empresaria al lanzar su propia tienda en línea en la que ofrece accesorios, prendas de vestir y artículos para el hogar. Cuando Sofía no está modelando, se dedica a su propia marca Alavett. El nombre proviene de su forma de pronunciar “I Love it”. ”Alavett es mi grito de alegría al mundo”, ha dicho la joven.

Crea conciencia

También se dedica a crear conciencia sobre el síndrome de Down, su campaña que lleva por nombre ‘Sin límites’ ‘busca demostrar la capacidad que tiene ella y las personas con Síndrome de Down para lograr sus metas, a pesar de los retos que enfrentan diariamente. En su faceta como conferencista, es feliz inspirando a través de su historia a vivir sin límites.

Toda una podcaster

En el 2022, creó Sofía Jirau, The Podcast, un espacio sin límites, donde comparte experiencias, sueños, estilo de vida y mucho más.

Sofía Jirau inspira y es una mujer que brilla a pesar de las limitaciones.